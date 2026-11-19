В США гражданину России Игорю Дью предъявили обвинения по делу о предполагаемой слежке за сотрудниками технологической и оборонной компании в Кремниевой долине. Американские власти подозревают мужчину в деятельности в качестве незарегистрированного иностранного агента, преследовании и мошенничестве с документами. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Министерство юстиции США.

По версии следствия, летом 2026 года россиянин незаконно пересек американскую границу со стороны Мексики. До этого его якобы завербовали неизвестные через Telegram, после чего предоставили деньги, оборудование и инструкции. Мужчине, как утверждается, поручили собирать информацию о компании, расположенной в городе Пало-Альто.

Следователи считают, что Дью наблюдал за передвижениями сотрудников организации и пытался получить сведения об их работе. В частности, ему вменяют фотографирование экранов ноутбуков работников компании в кофейне. Название организации и характер информации, которую предположительно собирал обвиняемый, в опубликованном сообщении не уточняются.

В сентябре россиянин, по данным американского Минюста, преследовал на автомобиле одну из сотрудниц компании. После обращения в полицию он якобы сменил машину и номер телефона, а также начал пользоваться поддельными американскими документами. В них мужчина фигурировал под именем Хьюго Лэндри Джонс.

Первое заседание федерального суда по делу состоялось 2 ноября. С этого времени Дью находится под стражей, а следующее слушание назначено на 24 ноября. Если его признают виновным по всем пунктам обвинения, совокупное максимальное наказание может составить 21 год лишения свободы и штрафы до $850 тыс.

При этом изложенные обстоятельства являются версией американского следствия. Судебного решения о виновности россиянина пока нет. Информация о позиции самого Дью и его защиты в сообщении не приводится.