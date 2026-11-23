Непогода на Чукотке привела к изменению расписания авиарейса из Москвы в Анадырь и остановке переправы через Анадырский лиман. Самолет, запланированный на 22 ноября, отправится на сутки позже. Об этом сообщили ТАСС в окружном правительстве.

Речь идет о рейсе SU 6293. Согласно обновленному расписанию, вылет из столицы назначен на 23 ноября в 19:15 по московскому времени. Первоначально воздушное судно должно было отправиться в Анадырь накануне.

Кроме того, утром 23 ноября прекратила работу переправа через Анадырский лиман. Причиной стали сильный ветер и волнение у берега. В самом Анадыре наблюдается мокрый снег, а скорость порывов ветра достигает 18 метров в секунду.

Анадырь и поселок Угольные Копи, где находится главный аэропорт Чукотки, расположены по разные стороны лимана. Поэтому транспортное сообщение между ними напрямую зависит от сезона и погодных условий.

Зимой жители обычно пользуются ледовой переправой. В летний период и во время межсезонья попасть из одного населенного пункта в другой можно на баржах, вертолетах и аэролодках. При ухудшении погоды работа этих маршрутов может быть ограничена, что осложняет передвижение местных жителей и пассажиров авиарейсов.

Ранее в аэропорту Новосибирска задержали прибытие двух рейсов более чем на три часа.