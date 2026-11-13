«Помолодел до 30 лет»: сколько омичей попало в больницы с инсультом в 2025 году
Минздрав Омской области: в 2025 году с инсультом госпитализировали 5001 человека
В 2025 году с диагнозом «инсульт» в стационары Омской области поступили 5001 человек, тогда как в 2024-м таких пациентов было 7105. Об этом региональный Минздрав сообщил NGS55.RU. По данным ведомства, наибольшая доля госпитализаций приходится на возрастную группу старше 60 лет, однако отмечается тенденция к «омоложению» инсульта: в медучреждения поступают пациенты как в возрасте 30–40 лет, так и более молодые. Самый пожилой пациент, госпитализированный с инсультом, относился к категории 90 лет и старше.
Среди основных причин инсульта в Минздраве перечислили артериальную гипертонию, атеросклероз сосудов головного мозга, нарушения сердечного ритма, сахарный диабет, нарушения липидного обмена, курение и алкоголь, малоподвижный образ жизни и лишний вес. Таким образом, по данным ведомства, число госпитализаций за год снизилось, но проблема сохраняется: инсульт молодеет, а ключевые факторы риска связаны с образом жизни и хроническими заболеваниями.