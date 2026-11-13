«Помолодел до 30 лет»: сколько омичей попало в больницы с инсультом в 2025 году

В 2025 году с диагнозом «инсульт» в стационары Омской области поступили 5001 человек, тогда как в 2024-м таких пациентов было 7105. Об этом региональный Минздрав сообщил NGS55.RU. По данным ведомства, наибольшая доля госпитализаций приходится на возрастную группу старше 60 лет, однако отмечается тенденция к «омоложению» инсульта: в медучреждения поступают пациенты как в возрасте 30–40 лет, так и более молодые. Самый пожилой пациент, госпитализированный с инсультом, относился к категории 90 лет и старше.