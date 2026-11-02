Депутат заявил, что умные спортплощадки выводят занятия на новый уровень доступности

Депутат Хамитов: умные площадки сделают спорт доступнее для жителей

Общество

Фото: [«Подмосковье сегодня»/Владимир Ерастов]

Развитие умных спортивных площадок позволяет сделать занятия физкультурой доступнее и эффективнее благодаря современным технологиям. Об этом ТАСС сообщил депутат Госдумы от Татарстана, член комитета по физической культуре и спорту Амир Хамитов.

По словам парламентария, в 2027 году в республике планируют открыть 13 новых объектов: десять комплексов для сдачи нормативов ГТО и три умные спортивные площадки. Они расширят возможности для тренировок жителей разных возрастов и уровней подготовки.

Хамитов также отметил, что регион развивает спортивную инфраструктуру не только за счет строительства. Более 40 млн рублей предусмотрено на закупку инвентаря для спортивных школ, а программа «Земский тренер» должна помочь привлечь в небольшие населенные пункты еще 42 специалиста.

Депутат подчеркнул, что дальнейшее развитие массового спорта связано с общероссийской задачей: к 2030 году физической активностью на регулярной основе должны заниматься 70% населения страны.

Ранее в Госдуме заявили об избыточности новых сборов за тепло и воду.

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