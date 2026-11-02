Потерявшийся кот запустил «марафон милоты» в чате ЖК в Мытищах

Общество

Фото: [«Подмосковье сегодня»/Владимир Ерастов]

В жилом комплексе «Мытищи Парк» в одноименном округе Подмосковья запустили необычный проект — перепись домашних кошек в домовом чате. Идея родилась после истории с потерявшимся котом, узнала редакция REGIONS.

Толчком послужил случай 31 октября: во дворе поздно вечером обнаружили потерявшегося кота в шлейфе. Питомец чудом не убежал в лес и не угодил под машину. Сердобольные соседи приютили его и решили, что возвращать прежним хозяевам не станут — кот теряется у них уже не впервые.

Этот эпизод и подсказал жителям мысль завести внутренний реестр четвероногих обитателей комплекса. Затея стремительно превратилась в настоящий марафон милоты: несколько дней соседи выкладывают в чат фотографии любимцев и трогательные истории о них. Сейчас там уже десятки снимков.

На призыв откликнулись многие. В ленте появились «Скумбрия обыкновенная», бело-оранжевый красавец Диего и харизматичный черныш Финик. Одна из жительниц, Камилла, попросила добавить в реестр свою «милую мраморную девчушку».

Мытищинцы признаются, что идея пришлась им по душе: от привычных споров о коммунальных проблемах чат переключился на пушистых любимцев. В сообществе отметили, что такого доброго чата с котиками еще не было. Помимо положительных эмоций, инициатива сблизила соседей, добавила дружелюбия и позволила жителям лучше узнать, какие животные живут рядом.

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Мытищи

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