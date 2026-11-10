Снег в Московском регионе опаздывает: синоптик раскрыл, когда придет климатическая зима

Столичный регион в этом году отказывается принимать зиму по расписанию, откладывая приход климатического холода на неопределенный срок. Согласно прогнозам ведущих специалистов, настоящая метеорологическая зима в Москве и Московской области наступит не раньше последней декады ноября. Причиной столь значительной задержки стало доминирование теплых и влажных воздушных масс, поступающих в регион со стороны Атлантики, которые блокируют проникновение арктического холода. Об этом сообщает « Вечерняя Москва ».

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в своих комментариях подчеркивает, что календарная дата 10 ноября, которая традиционно считается рубежом для прихода холодов по нормам прошлого века, в этом сезоне не сработала.

Зима будет, конечно, неоднократно выходить на сцену, объявлять ложную тревогу и проверять нас на готовность к новому сезону. Однако в ноябре нас ждет довольно теплая для этого времени года погода, и в целом месяц окажется теплее нормы, — отмечает эксперт.

По его словам, «премьера» настоящей русской зимы в столичном регионе состоится только в декабре.

Ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова подтверждает этот прогноз, уточняя, что метеорологическая зима (период со среднесуточной температурой ниже нуля) задерживается. Она поясняет, что для официального наступления зимы температура должна устойчиво перейти в отрицательную зону, чего в ноябре не случится.

Для наступления метеорологической зимы температура должна быть устойчиво отрицательной. В этом году переход произойдет позже, — комментирует Позднякова.

Причиной такой аномалии эксперты называют доминирование теплых и влажных воздушных масс атлантического происхождения. Западный конвейер приносит в регион одну за другой волны тепла, из-за чего температурный фон держится на уровне, характерном скорее для середины осени. Это создает парадоксальную ситуацию: метеорологическая осень затягивается, игнорируя календарные сроки.

Несмотря на общее потепление, погода в течение месяца будет отличаться нестабильностью. В начале и середине ноября регион находился под влиянием антициклона, который обеспечивал сухую и относительно комфортную погоду с дневными температурами, превышающими норму на 4–5 градусов. Однако к концу месяца атлантические циклоны возьмут свое, принеся с собой обильные осадки. В конце ноября дожди будут чередоваться с мокрым снегом, но устойчивого снежного покрова не предвидится.

Особую тревогу у специалистов вызывает судьба традиционного снежного покрова. Татьяна Позднякова отмечает, что в последние годы зимы в Москве становятся аномально теплыми. В прошлом году, например, снег лег лишь 1 декабря, но даже он быстро растаял из-за плюсовых температур. В этом году ситуация может повториться. Прогнозы на декабрь пока остаются предметом дискуссий: одни модели обещают снежную зиму, другие — продолжение оттепелей. Однако синоптики сходятся во мнении, что первый месяц календарной зимы будет характеризоваться частыми переходами через ноль, что приведет к образованию гололедицы и слякоти вместо пушистого снега.

Декабрьские перспективы также остаются туманными. Текущие климатические модели предполагают, что декабрь пройдет в режиме температурных качелей. С одной стороны, накопленное в почве и атмосфере тепло будет препятствовать быстрому замерзанию. С другой — приходящие с севера воздушные массы будут периодически сбивать температуру. Это означает, что москвичам стоит готовиться к классической «европейской» зиме: серой, влажной, с дождем вперемешку со снегом и редкими периодами настоящего морозца.

Таким образом, жителям столицы придется смириться с тем, что в этом году ноябрь останется осенним месяцем в полном смысле этого слова, а зимняя сказка откладывается на неопределенный срок, ближе к католическому Рождеству или даже к новогодним праздникам.

Ранее метеоролог Тишковец назвал месяц, когда осень наконец сдаст позиции.