Данные Минпромторга: в октябре россияне купили 147,3 тыс. новых автомобилей

В октябре 2026 года российский рынок новых транспортных средств в возрасте до трех лет достиг 147,3 тыс. единиц, что на 8,2% превышает показатели сентября и является абсолютным месячным рекордом с начала года. При этом объем продаж новых легковых автомобилей отечественного производства составил 96,9 тыс. штук. Об этом говорится в официальном отчете Минпромторга РФ, выдержки из которого приводят « Известия ».

Возглавляет список самых востребованных брендов месяца марки Lada (29,7 тыс. авто), Tenet (16,4 тыс. авто) и Haval (16,2 тыс. авто). За ними расположились Jeland (3031 единица) и Jetour (2845 единиц), а в топ-10 также вошли Changan, Omoda, Evolute, Volga и Esteo. Всего за 10 месяцев 2026 года в РФ реализовано 1,22 млн новых машин (+2,2% год к году), из которых свыше 784 тыс. пришлись на отечественный автопром. Доля автомобилей российского производства выросла до 64,1%, прибавив 9,1 процентного пункта за год.

Отдельный стремительный рост показывает сегмент гибридов и электромобилей: за 10 месяцев продажи такой техники подскочили на 85,2% до 117,4 тыс. единиц, а их общая доля на авторынке вырастила с 5,3% до 9,6%. На модели экологичного транспорта российского производства пришлось 33,1 тыс. проданных машин (28,2% сегмента).