География аварии: тепло пропало на Океанском проспекте и Алеутской улице Владивостока

В пятницу, 6 ноября 2026 года, во Владивостоке произошла масштабная коммунальная авария на тепловых сетях. В результате повреждения коммуникаций подача отопления и горячего водоснабжения была приостановлена почти для 22 тыс. жителей города. Коммунальный коллапс затронул 98 многоквартирных жилых домов, а также 3 социально значимых объекта. Об этом сообщает портал « VostokMedia / 1MI ».

Зона аварийного отключения охватила крупные транспортные артерии и жилые массивы города. Без ресурса остались дома, расположенные на Партизанском и Океанском проспектах, проспектах Острякова и Красного Знамени, а также на улицах Советской, Алеутской, Нерчинской и прилегающих территориях. Сообщения о холодных батареях и отсутствии горячей воды начали массово поступать от горожан в социальные сети и городские паблики с самого утра.

По факту произошедшего ЧП прокуратура Приморского края оперативно организовала комплекс надзорных мероприятий. Представители ведомства дадут правовую оценку своевременности и качеству обслуживания поврежденных сетей со стороны сетевых организаций. В настоящее время на аварийных участках работают специализированные ремонтные бригады. Фактическое устранение поломки и возобновление подачи тепла в дома находится на особом контроле надзорного органа.