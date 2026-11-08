Названы три ранних признака деменции, которые многие не замечают

Первые проявления деменции развиваются задолго до проблем с памятью, а начальные сигналы бедствия мозг подает через походку, обоняние и качество сна. Об этом предупреждают специалисты в области современной нейробиологии, их пояснения передает «Царьград» .

Эксперты подчеркивают, что мозг потребляет до 25% всей энергии организма, поэтому он первым реагирует на хронические воспаления и дефицит ресурсов. Сегодня медицина рассматривает нейродегенерацию не как случайный сбой, а как финал длительного системного кризиса. Специалисты выделяют три ключевых маркера, которые чаще всего списывают на усталость или возраст:

Сбои в походке и координации: при микрососудистых повреждениях мозг переходит в режим жесткой экономии ресурсов и снижает интенсивность импульсов к мышцам. Замедление шага, шаткость и необходимость концентрироваться при ходьбе опережают когнитивные нарушения на годы.

Потеря обоняния: обонятельные луковицы не защищены костным барьером и первыми принимают удар нейротоксинов. Если любимый парфюм ощущается слабее, а пища кажется пресной, это может быть маркером нейровоспаления и накопления амилоидных бляшек.

Нарушение глубокой фазы сна: во время ночного отдыха запускается глимфатическая система, которая буквальным образом вымывает из тканей метаболический мусор и токсичные белки. Прерывистый сон и ощущение разбитости по утрам означают, что естественная детоксикация мозга заблокирована.

Врачи резюмируют: деменция не является фатальной неизбежностью, а возникает на фоне длительной инсулинорезистентности и воспалительных процессов. Своевременный контроль сахара в крови, физическая нагрузка и коррекция рациона позволяют остановить когнитивное угасание еще на этапе первых симптомов.