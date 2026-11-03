От знакомства в доме до правнука: история семьи Быковских из Павловского Посада

История их любви началась более полувека назад. Людмила Васильевна — коренная жительница округа, а Николай Николаевич приехал из Орловской области в 1972 году, чтобы работать на Павлово-Покровской фабрике. Судьба свела будущих супругов в одном доме, где Николай Николаевич остановился у тети, а Людмила Васильевна жила с родителями.



В 1973 году Николая Николаевича призвали на срочную службу в войска связи. Людмила Васильевна верно ждала его, и сразу по возвращении они поженились.



Их профессиональный путь — пример служения Павлово-Посадскому округу и его жителям. Глава семьи отдал Павлово-Покровской фабрике 25 лет, пройдя путь от помощника мастера до мастера. Шесть лет он представлял интересы земляков в Совете депутатов, возглавляя профильную комиссию.



Людмила Васильевна 20 лет проработала в детском саду «Белочка» на улице Ленской. Она посвятила себя воспитанию подрастающего поколения, работала воспитателем и исполняла обязанности заведующей.



Но главное их достижение — крепкая, дружная семья. У супругов выросли две дочери. Сегодня они радуются успехам трех внучек и внука, а также с любовью нянчат правнука.



Секретом семейного долголетия супруги считают взаимную поддержку, понимание и умение уступать друг другу. Именно эти качества помогли им сохранить любовь и пронести ее через пять десятилетий.