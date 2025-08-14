В городе Белгород молодая девушка, которая ведёт блог, возвращалась домой на автомобиле с местными номерами после посещения салона красоты. Она хотела перестроиться на левую полосу, но это вызвало недовольство других участников движения.

По словам россиянки, другой водитель не только не уступил ей дорогу, но и грубо приказал ей убираться в свой Белгород. И это несмотря на то, что, как отмечает девушка, она имеет «полное право свободно передвигаться по всей территории совей необъятной Родины».

«Зачем ты сюда приехала, без вас тут тесно, сидела бы в своем Белгороде границы защищала», – цитирует мужчину блогер, записавшая в своем аккаунте видео своего недоумения.

Девушка объяснила, что теперь она осознала «шутку», согласно которой Белгородская область является «независимым государством и самостоятельно проводит специальную операцию». Как выяснилось, некоторые люди действительно придерживаются такого мнения.

По словам жителей региона, они часто сталкиваются с недоверием и непониманием со стороны других регионов. Их считают ответственными за конфликт на Украине, хотя они сами живут в условиях постоянной угрозы.

«Куда ни поедешь, как только услышат, что из Белгорода, то цены за аренду повышают или недовольны, что мы приехали в эвакуацию, типа: „идите воюйте за свою землю“», – рассказал в беседе с «Подмосковье Сегодня» другой житель Белгородской области.

В связи с этим возникает вопрос: если подобное отношение к жителям приграничных территорий носит систематический характер, то, возможно, стоит начать называть имена тех, кто его проявляет? А затем, возможно, стоит отправить их самих на защиту границ?