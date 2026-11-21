Российские ученые разработали сорбент на базе целлюлозы из стеблей борщевика Сосновского — опасного сорняка — и выяснили, что он особенно эффективно извлекает из воды атомы урана-238 и мешает их дальнейшему высвобождению. Об этом сообщила пресс-служба Российского научного фонда (РНФ).

По словам ведущего научного сотрудника Института геологии Коми научного центра УрО РАН (Сыктывкар) Людмилы Кочевой, использование стеблей борщевика как сырья для поглотителя урана-238 позволит решить сразу две проблемы: сократить количество опасного сорняка на территории России и безопасно и дешево очищать водоемы от радионуклидов.

Существующие системы очистки воды от урана-238 и других радиоактивных элементов обычно используют дорогостоящие мембраны и сложное оборудование, требующее специального ухода, поэтому ученые ищут материалы, способные поглощать радионуклиды и связывать их так, чтобы те не могли вернуться в природу. Исследователи проследили, как с ураном-238 взаимодействует целлюлоза из пшеницы, ржи, овса, бурых водорослей Белого моря и борщевика Сосновского.

Даже при длительном выдерживании в соляной кислоте целлюлоза из борщевика высвободила всего 3,3% урана, тогда как из овса — 47% его атомов. По мнению ученых, такой результат делает борщевик более перспективным сырьем для сорбента: удержание, вероятно, обеспечивают высокая пористость и наибольшая площадь поверхности целлюлозы, получаемой при обработке этого растения.