Срок 3 месяца: Названы условия аннулирования водительских прав по болезням

С 1 марта 2027 года в России вступает в силу обновленный порядок медицинского освидетельствования водителей. Согласно изменениям в законодательстве, основанием для внеплановой проверки здоровья автомобилиста станет выявление симптомов или заболеваний, несовместимых с управлением транспортным средством, во время любого обычного визита к врачу, диспансеризации или прохождения лечения. После выявления медицинских противопоказаний текущее действие медсправки будет сразу приостанавливаться, а гражданину отводится ровно 3 месяца на прохождение специальной профильной комиссии.

Автоматическая передача данных в МВД и электронные справки

С марта 2027 года медицинские заключения полностью перейдут в цифровой формат и начнут автоматически оформляться через федеральный реестр ЕГИСЗ. Информационная система здравоохранения организует прямой обмен данными с базами данных МВД, что позволит Госавтоинспекции оперативно прекращать действие водительских удостоверений при наличии официальных ограничений по здоровью. В случае пропуска трехмесячного срока прохождения медкомиссии или подтверждения диагноза водительские права аннулируются. Возраст водителя сам по себе не станет поводом для проверки — нормы действуют для всех граждан одинаково. Об этом сообщает информационное агентство Известия.

Действующий порядок в 2026 году и условия восстановления прав

В течение 2026 года продолжает действовать привычная система медконтроля: стандартные справки категории B требуют посещения терапевта, офтальмолога, психиатра и нарколога с выдачей водительских прав на 10 лет. Дополнительные исследования (включая ЭКГ и УЗИ) назначаются строго по клиническим показаниям. Восстановить аннулированное по медицинским причинам право управления автомобилем водители смогут после успешного прохождения курса лечения и получения повторного положительного заключения комиссии.