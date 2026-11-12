Жители Павловского Посада задали вопросы главе округа: что решили по дорогам, ЖКХ и обустройству

Так, 11 ноября глава городского округа Михаил Криворучко вместе с представителем Министерства ЖКХ Московской области Павлом Просяновским, своими заместителями и руководителями городских служб встретился с горожанами во Дворце спорта «Надежда». Формат позволяет обсудить проблемы на месте, сразу подключая профильных специалистов.



Главная тема — дороги. По словам Криворучко, за дорожный сезон 2026 года в округе отремонтировали 18 дорог общего пользования протяженностью свыше 14 километров. Особое внимание уделяли участкам, где живут многодетные семьи. Жители также подняли вопросы по конкретным адресам — власти обсудили дальнейшие планы ремонта покрытий.



Кроме того, на встрече разбирали содержание и ремонт объектов ЖКХ, обновление учреждений образования, благоустройство и порядок на общественных территориях. Отдельно глава округа с Алексеем Семеновым рассмотрел инициативу провести в муниципалитете рыболовный фестиваль: предложение взяли в проработку и в дальнейшем подготовят варианты организации мероприятия.



Все обращения зафиксировали и передали ответственным сотрудникам. По отдельным вопросам запланированы выезды на места, чтобы оценить ситуацию и определить нужные меры. Криворучко поблагодарил жителей за неравнодушие и подчеркнул, что открытый диалог помогает вовремя находить и решать проблемы округа.



Действует и горячая линия главы округа — звонить можно по телефону 2-99-03, запись на личный прием ведется по номеру 2-99-05.