Нетипичное ДТП в Химках: робот-доставщик заблокировал иномарку на улице

Столкновение робота-доставщика с припаркованной иномаркой на улице Горшина в Химках вызвало вопросы о порядке возмещения ущерба. Как разъяснил REGIONS юрист Андрей Мелентьев из Подмосковья, с точки зрения закона такое устройство считается движимым имуществом, а любые контакты с ним требуют обязательного вызова Госавтоинспекции.

Юридический статус беспилотника

Необычное происшествие в подмосковных Химках, где робот-доставщик вплотную прижался к машине и застрял рядом с ней, привлекло внимание к правовой стороне работы автономных курьеров. Как пояснил юрист Андрей Мелентьев, действующее российское законодательство пока не причисляет подобные аппараты ни к пешеходам, ни к полноценным транспортным средствам. Для юристов беспилотник — это обычное движимое имущество, принадлежащее конкретной компании, поэтому в случае инцидентов применяются стандартные нормы Гражданского кодекса о возмещении вреда.

Если в ДТП виноват водитель, не заметивший робота или нарушивший правила, расходы на ремонт техники лягут на него. Полис ОСАГО способен покрыть ущерб в пределах установленного лимита, однако всю сумму, превышающую страховку, владелец устройства сможет взыскать с автомобилиста через суд. В случае с инцидентом на улице Горшина ситуация выглядит иначе: на опубликованных кадрах видно, что к стоящей иномарке прижался сам робот. Чтобы определить виновника и оценить возможные повреждения машины, потребуется детальное разбирательство.

Как действовать водителю при столкновении с роботом

Эксперт предупредил автомобилистов от распространенных ошибок и подробно описал алгоритм действий при встрече с электронным курьером на дороге. Первое, что необходимо сделать, — остановиться, активировать аварийную сигнализацию, выставить знак аварийной остановки и вызвать сотрудников ГИБДД.

Юрист подчеркнул, что попытка уехать с места инцидента, расценив робота как безобидную игрушку, станет фатальной ошибкой. Если происшествие квалифицируют как полноценное дорожно-транспортное происшествие, бегство с места аварии грозит лишением водительских прав на срок от года до полутора лет либо административным арестом на срок до 15 суток. Кроме того, оформить такой инцидент по европротоколу не удастся, поскольку упрощенный порядок применим исключительно для столкновения двух механических транспортных средств. Наконец, в случае самовольного отъезда у страховой компании появится законное право требовать с виновника регрессную выплату.