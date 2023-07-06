Порядка пятидесяти рабочих задействовано в строительстве детского сада в ЖК «Пятницкие Луга»

Группа «Самолет» в полном объеме завершила работы по устройству монолитного каркаса здания нового дошкольного образовательного учреждения в жилом комплексе «Пятницкие Луга» в подмосковных Химках. Об этом рассказали в Министерстве жилполитики Подмосковья.

Ожидается, что в ближайшее время строители приступят к устройству кровли и монтажу внутренних инженерных коммуникаций. Общая площадь трехэтажного здания составит почти четыре с половиной тысячи квадратных метров.

На сегодняшний день готовность объекта составляет 35%. При этом ввести объект в эксплуатацию планируется в 3 квартале 2024 года. В детском саду запроектировано 14 групповых помещений, два зала для спортивных и музыкальных занятий, а также кружковая.

Накануне губернатор Андрей Воробьев проверил готовность школы в Можайске к открытию после капремонта.