Андрей Воробьев проверил готовность школы в Можайске к открытию после капремонта

Школа № 2 в Можайске возобновит свою работу к 1 сентября. Готовность образовательного учреждения к открытию после капремонта проверил глава Московской области Андрей Воробьев. Он пообщался с родителями школьников и учителями.

«Я рад всех видеть, стараюсь регулярно бывать во всех территориях, общаться с жителями, получать обратную связь, что очень важно. <…> Знаю, что вы активно принимали участие с точки зрения контроля, удобства для детей, поэтому надеюсь, что здесь ребятам комфортно будет учиться», — отметил губернатор.

Как сообщила пресс-служба губернатора и правительства Подмосковья, здание учебного заведения было построено в 1965 году. С тех пор здесь ни разу не было капитального ремонта. Работы были начаты в начале этого года в рамках президентской программы, сейчас они уже выполнены на 99 процентов.

На время ремонта учеников переводили в четвертую гимназию, которая находится в 700 метрах от СОШ № 2. Учителя и родители рассказали губернатору, что это никак не повлияло на образовательный процесс.

Фото: [ Антон Чернов ]

От старого здания школы остались только стены, внутри все абсолютно новое, рассказал гендиректор ООО «Трансстрой» Нариман Сулейманов. Работы идут с опережением графика. Сдать объект планируют в конце июля.

Сейчас в классах появилось современное оборудование, в кабинетах физики поставили парты с подведенным электричеством, а к кабинету химии провели воду, отметила, в свою очередь, директор школы Елена Митрахович.

Фото: [ Антон Чернов ]

В можайской школе № 2 работают преподавателями и бывшие выпускники. За последние три года учащиеся образовательного учреждения заняли двадцать призовых мест на региональном этапе ВОШ, а десятиклассница Кира Сухарникова является лауреатом именной стипендии губернатора в сфере образования.

«У нас в этом году дети с удовольствием участвуют в олимпиадах, мы растем ежегодно по количеству медалей. Все это стало возможным благодаря учителям. Очень важно держать такой темп. Необходимо, чтобы все наши почти 1,5 тысячи школ вовлекались в олимпиадное движение», — отметил Воробьев.

Учителя и жители муниципалитета также поделились, что хотели бы видеть рядом с обновленной школой стадион, чтобы в свободное время там могли заниматься все желающие. Пока здесь планируется оборудовать спортивное ядро с беговой дорожкой.

Фото: [ Антон Чернов ]

Андрей Воробьев добавил, что ежегодно по президентской программе в регионе строится около тридцати школ, в более чем шестидесяти образовательных учреждениях проходят ремонтные работы.

За последние годы в Можайском городском округе построили несколько новых школ. В 2021 году общеобразовательное учреждение появилось в селе Тропарево, в 2022 году — на улице Полянка в Можайске. В прошлом году по программе капремонта была обновлена школа «Лидер» в поселке Гидроузел. В этом году к осени полностью обновят СОШ № 1 в деревне Клементьево, а в 2024 — школу «Перспектива» в поселке Колычево.