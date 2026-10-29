После 50 лет не поздно: психолог объяснила, почему не стоит спешить с браком

Тем, кто хочет создать семью после 50 лет, не стоит сразу ставить задачу срочно заключить официальный брак. Об этом « Абзацу » рассказала клинический психолог Юлия Денисова-Мельникова.

По ее словам, начинать естественнее с расширения круга знакомств, общения и совместных интересов, позволяя отношениям развиваться постепенно. Чем больше у человека социальных контактов, тем выше вероятность встретить того, с кем возникнет интерес, отметила специалист.

Психолог добавила, что зрелым людям важно проявлять внутреннюю гибкость и искреннюю готовность постепенно корректировать привычный домашний распорядок. Вовлечение нового партнера в устоявшуюся бытовую систему требует осознанного отказа от эгоцентричного поведения.

Сложность в том, что после многих лет самостоятельной жизни человек привыкает к своему режиму, дому и привычкам. Еще одна распространенная ошибка — сравнивать каждого нового партнера с бывшим супругом или с идеальным образом, который формировался десятилетиями. Таким образом, по мнению Денисовой-Мельниковой, успех во многом зависит не от спешки, а от открытости к общению и готовности менять привычный уклад.