Мини-отпуск в ноябре: как превратить один праздничный день в пять дней отдыха

Россияне могут законно продлить отдых на День народного единства в 2026 году и устроить себе полноценные пятидневные каникулы, об этом REGIONS рассказала зампред комитета Госдумы по труду Светлана Бессараб.

В 2026 году праздник 4 ноября выпадает на среду, поэтому длинных выходных по календарю не предусмотрено. Рабочими остаются понедельник и вторник (2 и 3 ноября, причем вторник сокращен на один час), а также четверг и пятница (5 и 6 ноября). Однако обычный праздничный день посреди недели легко превратить в мини-отпуск, потратив всего два отпускных дня.

Основные способы продления отдыха и юридические тонкости:

Схемы мини-отпуска: если оформить отпуск на 5 и 6 ноября, можно отдыхать пять дней подряд — с среды по воскресенье (с 4 по 8 ноября). Альтернативный вариант — взять дни 2 и 3 ноября, тогда каникулы начальной гарантией стартуют с субботы, 31 октября, и продлятся по 4 ноября включительно.

Согласование с руководства: брать дни вне ранее утвержденного графика отпусков можно только по договоренности с начальником. Работодатель имеет полное право отказать, если отсутствие сотрудника вредит рабочему процессу, однако льготные категории (например, работающие инвалиды или пенсионеры) имеют право на отгулы за свой счет по закону.

Финансовые нюансы и атмосфера: оформить эти дни можно как часть ежегодного оплачиваемого отпуска или как отпуск без сохранения зарплаты. По словам Бессараб, руководители чаще всего идут навстречу сотрудникам, поскольку поддержание лояльности и хорошего микроклимата в коллективе напрямую повышает производительность труда.

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