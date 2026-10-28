Мини-отпуск в ноябре: как превратить один праздничный день в пять дней отдыха

Общество

Фото: [«Подмосковье сегодня»/Илья Попов]

Россияне могут законно продлить отдых на День народного единства в 2026 году и устроить себе полноценные пятидневные каникулы, об этом REGIONS рассказала зампред комитета Госдумы по труду Светлана Бессараб.

В 2026 году праздник 4 ноября выпадает на среду, поэтому длинных выходных по календарю не предусмотрено. Рабочими остаются понедельник и вторник (2 и 3 ноября, причем вторник сокращен на один час), а также четверг и пятница (5 и 6 ноября). Однако обычный праздничный день посреди недели легко превратить в мини-отпуск, потратив всего два отпускных дня.

Основные способы продления отдыха и юридические тонкости:

  • Схемы мини-отпуска: если оформить отпуск на 5 и 6 ноября, можно отдыхать пять дней подряд — с среды по воскресенье (с 4 по 8 ноября). Альтернативный вариант — взять дни 2 и 3 ноября, тогда каникулы начальной гарантией стартуют с субботы, 31 октября, и продлятся по 4 ноября включительно.
  • Согласование с руководства: брать дни вне ранее утвержденного графика отпусков можно только по договоренности с начальником. Работодатель имеет полное право отказать, если отсутствие сотрудника вредит рабочему процессу, однако льготные категории (например, работающие инвалиды или пенсионеры) имеют право на отгулы за свой счет по закону.
  • Финансовые нюансы и атмосфера: оформить эти дни можно как часть ежегодного оплачиваемого отпуска или как отпуск без сохранения зарплаты. По словам Бессараб, руководители чаще всего идут навстречу сотрудникам, поскольку поддержание лояльности и хорошего микроклимата в коллективе напрямую повышает производительность труда.

Как спланировать отдых без потерь: советы работодателям и сотрудникам

  • Подавайте заявление заранее: хоть для выплат отпускных закон требует минимум 3 дня до начала отдыха, подать заявление лучше за 2–3 недели, чтобы руководство успело перераспределить задачи.
  • Учитывайте норму 14 дней: при делении оплачиваемого отпуска одна из его частей обязательно должна быть не менее двух недель подряд. Остальные дни можно дробить хоть по 1–2 дня.
  • Используйте донорские дни и накопившиеся отгулы: вместо дней за свой счет для продления каникул можно использовать спасенные дни за сдачу крови или ранее отработанные выходные.
Актуально

Читайте также

В Одинцове по народной программе возведут новый корпус школы

В Одинцове по народной программе возведут новый корпус школы

Отопление, жилье, дороги: какие обращения жителей Серпухова рассмотрят в первую очередь

Отопление, жилье, дороги: какие обращения жителей Серпухова рассмотрят в первую очередь

Нагрузка вырастет, профиль уберут: школьная реформа 2027 года изменит сложность поступления в вузы

Нагрузка вырастет, профиль уберут: школьная реформа 2027 года изменит сложность поступления в вузы

Психолог назвала тревожный признак в начале отношений

Психолог назвала тревожный признак в начале отношений

«Своих не бросаем»: 94-летняя волонтер из Долгопрудного получила президентскую награду

«Своих не бросаем»: 94-летняя волонтер из Долгопрудного получила президентскую награду

Под Псковом нашли останки почти 250 человек на месте бывшего нацистского концлагеря

Онищенко высказался об эпидемиологической ситуации в России

Онищенко высказался об эпидемиологической ситуации в России

Нож рассек глазное яблоко надвое: офтальмологи ККБ спасли зрение

Нож рассек глазное яблоко надвое: офтальмологи ККБ спасли зрение

«Лига чемпионов» для лучших управленческих команд страны стартовала в Мастерской «Сенеж»

«Лига чемпионов» для лучших управленческих команд страны стартовала в Мастерской «Сенеж»

Активисты Подмосковья передали участникам СВО автомобили, стройматериалы и теплые вещи

Активисты Подмосковья передали участникам СВО автомобили, стройматериалы и теплые вещи

Россиянин четыре года судился с магазином из-за двух банок энергетика

Россиянин четыре года судился с магазином из-за двух банок энергетика

Глава Серпухова взял на контроль пешеходный мост на вокзале – что там изменится

Глава Серпухова взял на контроль пешеходный мост на вокзале – что там изменится

Добавьте mosregtoday.ru в избранное