«Вы отдаете ИИ способность думать»: чем опасна привычка писать через нейросеть

Поздравления, рабочие письма и даже признания в любви россияне все чаще доверяют нейросетям. Однако привычка получать готовый текст за несколько секунд может обернуться неприятным последствием — самостоятельно формулировать мысли становится труднее. Почему искусственный интеллект способен незаметно вытеснять собственный голос человека и как этого избежать, интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказал психолог, лектор Российского Общества Знание, эксперт Агентства по делам Молодежи РФ, ректор Академии Позитивной психотерапии Николай Разыграев.

По словам специалиста, он и сам столкнулся с неожиданной проблемой, когда попытался написать короткий сценарий о созависимости. Несмотря на многолетний опыт психологической практики, работа над небольшим текстом внезапно оказалась непростой задачей. Первым желанием было поручить ее нейросети.

«Я впервые испугался, что однажды вместо психолога, который умеет удержать сложную мысль, останется Колька, промт-программист», — признался Разыграев.

Чтобы проверить себя, психолог устроил эксперимент: на протяжении 30 дней он должен был создавать собственные тексты, не перекладывая написание на искусственный интеллект. Нейросеть разрешалось использовать лишь для споров и критики. Результат оказался неожиданным. Примерно треть дней вместо текстов специалист публиковал мемы, поскольку самостоятельная работа требовала гораздо больше усилий, чем он предполагал.

«Чем реже я заставлял себя думать на бумаге, тем тяжелее давался следующий раз», — поделился Разыграев.

Психолог считает, что проблема заключается не столько в самих технологиях, сколько в постепенной передаче им интеллектуальной работы. Мозг стремится экономить усилия, а нейросеть предлагает максимально удобный способ избежать сложных размышлений.

«Мы сами, по чуть-чуть и вполне охотно, отдаем ИИ способность думать, лишь бы сэкономить силы. И каждая такая уступка делает следующую легче, а собственную мысль труднее», — отметил эксперт.

Опасения специалиста перекликаются с результатами исследования MIT, опубликованного в 2025 году. Ученые сравнили работу участников, которые писали эссе самостоятельно, с помощью поисковика и ИИ. У использовавших нейросеть фиксировались менее выраженные показатели функциональной связанности мозговой активности. Кроме того, после первого задания 83% участников этой группы не смогли корректно процитировать собственный текст.

Другая проблема, на которую обращает внимание Разыграев, — постепенная потеря индивидуальности. С помощью ИИ можно создать практически безупречное поздравление, деловое письмо или романтическое сообщение, но за красивыми формулировками порой исчезает личность автора.

«Чем ближе текст к идеалу, выверенному со всех сторон, тем меньше в нем вас самих, хотя под ним стоит ваше имя. Теряется собственный голос», — объяснил психолог.

Фото: [ «Подмосковье сегодня»/Владимир Ерастов ]

Особенно заметным этот эффект может стать в личном общении. Например, когда человек на сайте знакомств создает привлекательный образ с помощью нейросети, а при реальной встрече оказывается совсем не таким интересным собеседником. По мнению специалиста, чрезмерное доверие искусственному интеллекту опасно и в профессиональной сфере. Человек может постепенно перестать перепроверять готовые ответы и воспринимать их как заведомо правильные. Впрочем, полностью отказываться от новых технологий психолог не призывает. Напротив, он советует использовать их как интеллектуального собеседника, а не замену собственному мышлению.

«Опасен не сам инструмент. Опасна передача ему авторства и права принимать за вас значимые жизненные решения», — подчеркнул Разыграев.

Эксперт рекомендует сначала самостоятельно писать черновики, а уже затем обращаться к нейросети за критикой, исправлениями и альтернативными идеями. При этом личные поздравления и послания близким лучше оставлять исключительно собственными.

Тем, кто уже замечает зависимость от помощи чат-ботов, психолог предложил небольшой эксперимент — неделю своеобразной ИИ-гигиены. Например, написать близкому человеку письмо своими словами, не обращаясь за подсказками к алгоритмам. Такой подход, считает Разыграев, позволит сохранить главное: способность самостоятельно мыслить и выражать то, что действительно хочется сказать.