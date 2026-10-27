На Куршской косе задержали мужчину, незаконно пересекшего границу России

Гражданин Польши незаконно пересек государственную границу России в районе Куршской косы в Калининградской области. Мужчина проигнорировал предупреждающие знаки и прошел по берегу Балтийского моря. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на литовский портал LRT.

В районе Куршской косы в Калининградской области гражданин Польши незаконно пересек государственную границу России. Мужчина проигнорировал предупреждающие знаки и прошел на российскую территорию вдоль побережья Балтийского моря. Об этом сообщает литовский портал LRT.

По данным издания, инцидент произошел в воскресенье днем. Сотрудники пограничной службы Литвы заметили мужчину с помощью системы наблюдения на побережье в районе Неринги. Он двигался по дюнам, не имея при себе крупных предметов, а затем направился вдоль моря в сторону России.

На место отправили литовских пограничников, однако к их прибытию мужчина уже пересек линию государственной границы и оказался в Калининградской области. При этом он не обратил внимания на специальные знаки, обозначающие границу и предупреждающие о ее пересечении.

Позднее нарушителя задержали российские пограничники. Как уточняет LRT, им оказался гражданин Польши.

По информации портала, подобные случаи происходят крайне редко. Последний аналогичный инцидент, по данным издания, фиксировали в 2018 году.

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