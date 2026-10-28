Как Подмосковье отдыхает в ноябре 2026: длинные выходные, сокращенный вторник и планы на 4 ноября

С приходом последнего месяца осени жители Московской области традиционно выстраивают график работы, планируют отпуска и короткие загородные поездки. Ключевая дата ноября — День народного единства, который отмечается 4 ноября. REGIONS разобрался, как распределятся рабочие и нерабочие дни в 2026 году, будет ли сокращен предпраздничный день, как выгоднее спланировать отпуск и чем заняться в праздничную среду в городах Подмосковья.

Главное: 4 ноября выпадает на среду

Согласно статье 112 Трудового кодекса РФ, День народного единства относится к нерабочим праздничным дням. Поскольку в 2026 году дата приходится на середину недели, переносов не предусмотрено — праздник отмечается день в день. График выглядит так: вторник 3 ноября объявлен предпраздничным рабочим днем с сокращением смены на один час (статья 95 ТК РФ). Среда 4 ноября — официальный нерабочий праздничный день. Далее следуют обычные рабочие четверг и пятница — 5 и 6 ноября, а 7 и 8 ноября приходятся на стандартные календарные выходные.

Таким образом, длинных непрерывных каникул не будет: выходной посреди недели делит ее на две рабочие части. Зато тем, кто планирует короткую поездку, такая пауза дает передышку без использования отпускных дней.

Производственный календарь: цифры и нормы

Всего в ноябре 2026 года 30 календарных дней. Из них 21 рабочий день, включая один сокращенный предпраздничный, девять календарных выходных и один нерабочий праздничный день — то есть в сумме десять дней отдыха.

Норма рабочего времени в ноябре 2026 года составляет 167 часов при 40-часовой рабочей неделе, 150,2 часа при 36-часовой и 99,8 часа при 24-часовой. Показатели рассчитаны с учетом сокращения предпраздничного вторника на один час.

Праздничная оплата: что важно знать сменщикам

Многие жители Московской области работают по сменному графику — в логистических комплексах, рознице, на непрерывных производствах и в транспортном секторе региона. Для них действуют отдельные правила.

Если сотрудника привлекают к работе 4 ноября, оплата начисляется не менее чем в двойном размере за фактически отработанные часы (статья 153 ТК РФ). По желанию работника вместо двойной оплаты может быть предоставлен другой день отдыха — тогда работа в праздник оплачивается в одинарном размере, а сам отгул не оплачивается.

Выгодно ли брать отпуск в ноябре

С финансовой точки зрения ноябрь — умеренно выгодный месяц для отпуска. В нем 21 рабочий день, а это хороший показатель: чем больше рабочих дней в месяце, тем выше стоимость одного дня и тем меньше разница между зарплатой и отпускными выплатами.

Здесь действует важное правило: праздничный день 4 ноября не включается в число календарных дней отпуска и не оплачивается, однако сам отпуск продлевается на один день. То есть отдых становится длиннее, а выплаты за праздник не начисляются.

Транспорт, МФЦ и медицина 4 ноября

Общественный транспорт и электрички: пригородные поезда ЦППК и МЖД 4 ноября традиционно курсируют по расписанию субботы, автобусы подмосковных перевозчиков, включая Мострансавто, работают по графику выходного дня.

МФЦ «Мои документы»: 3 ноября прием граждан в офисах Московской области обычно завершается на час раньше, а 4 ноября центры не работают.

Поликлиники и скорая помощь: экстренные и неотложные службы работают круглосуточно, дежурные терапевты и педиатрические кабинеты принимают по праздничному графику.

Образовательные учреждения: 4 ноября в государственных школах и детских садах региона — выходной, а 3 ноября занятия и работа групп могут быть сокращены согласно внутреннему регламенту учреждения.

Куда поехать на один день

Поскольку 4 ноября — одиночный выходной посреди недели, дальняя поездка будет утомительной. Разумнее выбрать однодневный маршрут по Подмосковью.

Коломна — прогулка по Коломенскому кремлю, дегустация пастилы и калачей, колоритные улочки Посада. Сергиев Посад — Троице-Сергиева лавра, музей «Конный двор» и смотровая площадка на Блинной горе. Истра и Новый Иерусалим — Воскресенский Ново-Иерусалимский монастырь и современный выставочный комплекс с интерактивными экспозициями. Дмитров — тихий осенний кремль с земляным валом, пешеходная Кропоткинская улица и уютные кофейни. Для тех, кто хочет перезагрузиться, открыты термальные комплексы и загородные отели в районах Солнечногорска, Рузы или Серпухова.

Коротко о главном

4 ноября 2026 года — нерабочий праздничный день, который приходится на среду, поэтому переносов на понедельник или пятницу не будет. Вторник 3 ноября — сокращенный рабочий день. В ноябре 21 рабочий день и десять дней отдыха, а норма рабочего времени при 40-часовой неделе составляет 167 часов. Работа в праздник оплачивается не менее чем в двойном размере либо компенсируется отгулом, а отпуск, захватывающий 4 ноября, продлевается на день без оплаты самого праздника.

Примечание: в исходном материале прямые цитаты отсутствовали, поэтому все формулировки приведены в пересказе.