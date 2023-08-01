После происшествия в Анапе депутат Госдумы предложила оснастить лагеря «тревожными кнопками»

Яна Лантратова обратилась к министру просвещения Сергею Кравцову с предложением оборудовать лагеря «тревожными кнопками». Внести такое предложение депутат решила после инцидента в Анапе, где 49-летнего мужчину задержали по подозрению в преступлении против двух девочек. Лантратова заявила, что все лагеря следует обезопасить с помощью систем наблюдения и «тревожных кнопок».

Также депутат предложила привлечь к защите детей охрану с шестым разрядом и провести детальный инструктаж для сотрудников лагерей. По ее словам, педофила заметили в лагере еще в июне, но руководство не приняло никаких мер. По этому поводу Лантратова попросила провести детальную проверку под личным контролем главы СК Александра Бастрыкина.