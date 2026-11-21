Музыкальный продюсер Павел Рудченко оценил финансовые риски певицы Кристины Орбакайте в связи с отменой ее концерта в Чикаго. По мнению эксперта, в случае полного срыва гастрольного тура артистка может понести убытки в размере от ₽30 до ₽50 млн. Об этом специалист заявил в беседе с изданием « Абзац ».

Рудченко указал на стратегическую ошибку в выборе целевой аудитории: переориентация на советских эмигрантов в США оказалась нерентабельной, поскольку потенциальное количество слушателей на Западе кратно уступает масштабам российской аудитории. Продюсер подчеркнул, что активное участие в корпоративных мероприятиях на родине позволило бы избежать столь существенных финансовых потерь.

«При отмене этого тура Орбакайте недосчитается нескольких десятков миллионов: речь о суммах от 30 до 50 миллионов рублей. И это будет логично, потому как ориентировать свое творчество на советскую эмиграцию недальновидно», — отметил собеседник издания.

Эксперт добавил, что Орбакайте обладает потенциалом для успешной самостоятельной карьеры в России, независимо от музыкальных предпочтений ее знаменитой семьи. Однако для восстановления спроса и стабильного заработка артистке рекомендуется вернуться в Москву и возобновить работу с русскоязычной публикой.