В Городском округе Пушкинский обсудили, как наладить диалог с жителями и усилить прозрачность

Главной темой встречи стали пути совершенствования работы с населением и усиление информационной открытости палаты. Как отметил заместитель главы Артем Люхин, ключевая задача заседания заключалась в том, чтобы «максимально сконцентрировать усилия членов палаты для получения объективной информации от населения о тех проблемах, которые волнуют больше всего».



Особый акцент участники сделали на ведении общественниками социальных сетей. Председатель Совета депутатов Артем Садула подчеркнул важность этого направления: далеко не у всех есть время смотреть телевизор или читать прессу, а соцсети всегда под рукой. Поэтому их ведение стало отдельной информационной составляющей работы Общественной палаты.



По итогам заседания был утвержден план мероприятий. В него вошли проведение общественных приемов, сбор предложений от граждан и подготовка тематических обзоров. Такой комплексный подход, по мнению участников, позволит Общественной палате округа более эффективно решать широкий спектр вопросов — от жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства до социальной поддержки и других актуальных тем.



Среди присутствующих на заседании были также заместители председателя Совета депутатов Нина Ушакова и Николай Михалин, уполномоченные главы и представители Пушкинского отделения Ассоциации ветеранов СВО.