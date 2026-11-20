«Единая Россия» обеспечила финансирование президентской программы капремонта и строительства объектов образования, в Подмосковье реализуется наибольшее в стране количество таких проектов. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного отделения партии.

Данные работы входят в число приоритетных задач, которые президент России Владимир Путин поставил перед «Единой Россией», отметил секретарь Генсовета «Единой России» Владимир Якушев на заседании штаба по реализации программы капремонта и строительства школ, детских садов и учреждений среднего профессионального образования.

«По поручению председателя партии Дмитрия Медведева при рассмотрении проекта федерального бюджета мы обеспечили финансирование данных статей расходов на ближайшие три года. У партии это стояло на контроле», — сообщил он.

По его словам, с 2022 года в общей сложности было отремонтировано почти 7,3 тыс. школьных зданий, в том числе 152 — в 2026 году. Более 60% объектов расположены в сельской местности и в малых городах.

При поддержке ЕР с 2019 года в эксплуатацию ввели более 1,7 тыс. школ, рассчитанных на 1,1 млн мест. За этот же период введено в эксплуатацию почти 1,7 тыс. детских садов на 250 тыс. мест.

Председатель общественного совета партпроекта «Новая школа», министр просвещения Сергей Кравцов уточнил, что в число лидеров программы вошли Башкортостан, Ингушетия, Мордовия, Татарстан, Чечня, Рязанская, Сахалинская, Тверская, Челябинская области, Севастополь, а также Подмосковье.

По словам руководителя комитета по образованию в Мособлдуме Олега Жолобова, в 2026 году в Подмосковье достроят 20 школ и 26 детсадов, завершится капремонт в 48 школах и 38 детских садах. Кроме того, специалисты обновляют колледжи. В новую Народную программу «Единой России» в этом году жители Подмосковья внесли свыше 920 тысяч инициатив, из которых 8% касаются вопросов образования.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев проверил ход возведения нового корпуса школы № 4 в Реутове.