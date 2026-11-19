После расторжения брака женщина имеет полное право сохранить фамилию бывшего супруга, даже если мужчина выступает против. Развод не обязывает возвращать девичью фамилию, а требовать ее изменения бывший муж не вправе. Об этом « Российской газете » рассказала юрист Евгения Данилова.

Специалист пояснила, что фамилия не является имуществом одного из супругов, которое можно потребовать обратно после прекращения семейных отношений. Она становится частью имени человека, официально изменившего свои персональные данные при заключении брака. Поэтому решение о ее сохранении или замене принимает исключительно сам носитель фамилии.

Это правило распространяется не только на женщин, но и на мужчин. Если при регистрации брака супруг взял фамилию жены, после развода он также может продолжать ею пользоваться. Согласие бывшего партнера для этого не требуется, независимо от причин расставания и продолжительности совместной жизни.

По словам Даниловой, желание оставить прежнюю фамилию часто связано с бытовыми обстоятельствами. После свадьбы человек меняет паспорт и другие документы, а повторное переоформление требует времени. Кроме того, у бывших супругов могут быть общие дети, с которыми родитель хочет сохранить одинаковую фамилию.

Совпадение фамилий особенно удобно при оформлении документов в школах, детских садах, медицинских учреждениях и во время зарубежных поездок. Еще одной причиной может стать профессиональная деятельность. Если человек много лет работал под определенной фамилией, приобрел известность, клиентскую базу или деловую репутацию, ее изменение способно создать дополнительные неудобства.

При этом юрист подчеркнула, что объяснять свое решение бывшему супругу необязательно. Женщина может оставить фамилию просто потому, что привыкла к ней или не хочет возвращаться к прежней. Самого желания достаточно, а расторжение брака не дает другому человеку права вмешиваться в этот выбор.