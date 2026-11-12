Шутка Павла Дурова о шпионках завирусилась на фоне скандала вокруг гендиректора Nvidia

Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров* иронично пожаловался в своем канале на то, что спецслужбы обделили его вниманием и до сих пор не подослали ни одной шпионки. Об этом пишет РБК .

Поводом для шутки стал недавний громкий скандал вокруг генерального директора Nvidia Дженсена Хуанга, которого заподозрили в связи с девушкой, якобы завербованной китайскими спецслужбами. Дуров написал, что считает несправедливым отсутствие внимания со стороны разведки к руководителям, и в шутку призвал ведомства «стараться лучше». Позже предприниматель добавил, что спецслужбы «все-таки услышали» его призыв, поскольку после публикации ему начали писать «сотни заинтересованных моделей».

Напомним, что самого Дурова после задержания во Франции в 2024 году также сопровождал шпионский скандал: в сети активно тиражировали слухи о том, что его спутница Юлия Вавилова якобы является агентом израильской разведки «Моссад», а ее геолокации помогли полиции выследить бизнесмена. Сам создатель Telegram назвал эти домыслы абсурдным кибербуллингом.

Что касается ситуации в Nvidia, то позиции компании пошатнулись из-за череды разоблачений. Сначала Financial Times сообщила о романе Дженсена Хуанга с Элис Хуанг, которую власти США считают тайным агентом Мингосбезопасности Китая. Позже глава корпорации публично признался в измене и попросил прощения у семьи. Следом The New York Times опубликовала данные о том, что у Хуанга якобы были отношения и с вице-президентом компании Кимберли Пауэлл. На фоне этих скандальных новостей и падения акций технологического гиганта на бирже NASDAQ более чем на 10% совет директоров Nvidia начал поиски возможной замены генеральному директору.

*внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов на территории РФ