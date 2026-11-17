Бывший руководитель Корпорации развития Новосибирской области Александр Зырянов прояснил, почему в материалах его уголовного дела фигурирует имя командира спецназа «Ахмат» Апти Алаудинова. Подробности резонансного эпизода экс-чиновник раскрыл Сиб.фм сразу после судебного заседания 16 ноября.

Фамилия генерал-майора всплыла в рамках расследования одного из коррупционных эпизодов. По версии правоохранителей, Зырянов принял от топ-менеджмента управляющей компании «Биотехнопарк» незаконное вознаграждение в размере ₽1,5 млн, пообещав взамен общее покровительство.

У стороны защиты принципиально иная трактовка событий. Подсудимый настаивает, что указанная сумма не была взяткой, а предназначалась для закрытия потребностей военнослужащих в зоне спецоперации. На собранные в рамках добровольной акции средства закупались бронированные автомобили, один из которых и отправился в распоряжение подразделения Алаудинова.

По словам бывшего главы корпорации, доставкой техники на передовую он занимался лично вместе с руководителем регионального отделения «ОПОРЫ РОССИИ» Игорем Саловым.

«Один из бронеавтомобилей мы с председателем новосибирского отделения „ОПОРЫ РОССИИ“ Игорем Саловым отогнали в зону боевого соприкосновения и лично Апти Алаудинову передали», — заявил Зырянов.

В этот же день, 16 ноября, судебный процесс подошел к финальной стадии — Александр Зырянов выступил с последним словом. Он потребовал полного оправдания, указав на отсутствие у следствия объективной доказательной базы. Экс-руководитель вновь заявил, что инкриминируемые ему суммы в его личный карман не попадали и использовались исключительно на нужды фронта.