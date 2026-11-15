Из-за пожара в игровой комнате ТЦ в Нижнем Новгороде эвакуировали 500 человек

В Нижнем Новгороде из торгово-развлекательного центра на Московском шоссе эвакуировались 500 человек, среди которых были 100 детей. Причиной стало возгорание в игровой комнате, произошедшее вечером 14 ноября. Как сообщают в региональном управлении МЧС , в здании сработала пожарная сигнализация, после чего посетители самостоятельно покинули помещения.

На место происшествия направили пожарно-спасательные подразделения, однако к моменту их прибытия огонь уже потушили. Площадь возгорания составила всего один квадратный метр. Несмотря на небольшой очаг пожара, из-за большого количества посетителей потребовалась эвакуация всего торгового центра. По информации спасателей, никто из взрослых и детей не пострадал, медицинская помощь не потребовалась.

Предварительной причиной пожара в МЧС назвали детскую шалость с огнем. При этом точные обстоятельства происшествия пока не установлены, а информация о том, что именно загорелось в игровой комнате, не раскрывается. Также неизвестно, находились ли дети непосредственно рядом с очагом возгорания. Окончательные выводы о причинах случившегося могут быть сделаны после проверки.

Своевременное срабатывание пожарной сигнализации позволило посетителям быстро узнать об опасности и покинуть здание до прибытия спасателей. Огонь не успел распространиться за пределы небольшого участка игровой комнаты, благодаря чему удалось избежать серьезных последствий. Информация о материальном ущербе и возможных ограничениях работы торгового центра пока не поступала.