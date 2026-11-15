Из-за пожара в игровой комнате ТЦ в Нижнем Новгороде эвакуировали 500 человек

МЧС: из торгового центра в Нижнем Новгороде эвакуировали 500 человек

Общество

В Нижнем Новгороде из торгово-развлекательного центра на Московском шоссе эвакуировались 500 человек, среди которых были 100 детей. Причиной стало возгорание в игровой комнате, произошедшее вечером 14 ноября. Как сообщают в региональном управлении МЧС, в здании сработала пожарная сигнализация, после чего посетители самостоятельно покинули помещения.

На место происшествия направили пожарно-спасательные подразделения, однако к моменту их прибытия огонь уже потушили. Площадь возгорания составила всего один квадратный метр. Несмотря на небольшой очаг пожара, из-за большого количества посетителей потребовалась эвакуация всего торгового центра. По информации спасателей, никто из взрослых и детей не пострадал, медицинская помощь не потребовалась.

Предварительной причиной пожара в МЧС назвали детскую шалость с огнем. При этом точные обстоятельства происшествия пока не установлены, а информация о том, что именно загорелось в игровой комнате, не раскрывается. Также неизвестно, находились ли дети непосредственно рядом с очагом возгорания. Окончательные выводы о причинах случившегося могут быть сделаны после проверки.

Своевременное срабатывание пожарной сигнализации позволило посетителям быстро узнать об опасности и покинуть здание до прибытия спасателей. Огонь не успел распространиться за пределы небольшого участка игровой комнаты, благодаря чему удалось избежать серьезных последствий. Информация о материальном ущербе и возможных ограничениях работы торгового центра пока не поступала.

Читайте также

Врачи назвали безопасную дневную норму куриного мяса для мужчин и женщин

Врачи назвали безопасную дневную норму куриного мяса для мужчин и женщин

День народного единства: В Балтийске открыли 39-метровый флагшток

Предостережение РПЦ: Верующим рассказали о поведении колдуний в храмах

Заявление Ликсутова: безопасность и график метро находятся под жестким контролем

От Вайс-Сити до Мытищ: какие автомобили из GTA VI нашли в России

От Вайс-Сити до Мытищ: какие автомобили из GTA VI нашли в России

В РФ признали допустимым ИМТ 25–27 для пожилых граждан

Отказ в документах: представитель авиакомпании ответила участнику СВО устно

Онколог Михаил Охотников вошел в руководство владимирского Минздрава

Рынок с пробегом: подержанное авто в РФ оценили в среднем в 1,2 млн рублей

Минпромторг изменит правила льготного утильсбора с 2027 года

Главный лот: каталог художников Кузьминского оценили в ₽400 тыс.

Судебный прецедент: Жительница Барнаула отсудила у экс-партнера ювелирную сеть