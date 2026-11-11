Минпромторг изменит правила льготного утильсбора с 2027 года

Министерство промышленности и торговли РФ опубликовало проект постановления с поправками в правила начисления сниженного утилизационного сбора на автомобили, ввозимые физическими лицами для личного пользования. Ключевым нововведением станет обязательное требование поставить транспортное средство на учет в Госавтоинспекции в течение одного календарного месяца с момента выписки таможенного приходного ордера. Кроме того, предусмотренный законом 12-месячный период владения автомобилем (для избежания коммерческого перерасчета) предложено отсчитывать не с даты таможенного оформления, а со дня его государственной регистрации, об этом сообщает сетевое издание Фонтанка.ру .

Новая формула расчета платежей для автомобилей из ЕАЭС

Для транспортных средств, ввозимых на территорию России через государства-члены ЕАЭС (Беларусь, Казахстан, Армения, Кыргызстан), Минпромторг предлагает скорректировать формулу расчета. В итоговую сумму сбора войдет разница между фактически уплаченными в стране ЕАЭС таможенными пошлинами и суммой, исчисленной исходя из средней стоимости аналогичной модели по специальному перечню министерства. При продаже автомобиля до истечения 12 месяцев с момента постановки на учет гражданину придется доплатить сбор по базвым коммерческим тарифам.

Сфера применения и нормативная база

Проект постановления охватывает легковые и грузовые автомобили, автобусы, прицепы и самоходную технику. В случае утверждения документ заменит действующие постановления Правительства № 1291 (от 2013 года) и № 81 (от 2016 года). В настоящее время нормативный акт проходит этап оценки регулирующего воздействия (ОРВ), а его вступление в силу запланировано на 2027 год.