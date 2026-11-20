Специалисты ресурсоснабжающей компании «Омскводоканал» продемонстрировали фотографии мусора, извлеченного бригадами при прочистке городских систем водоотведения за последние две недели, об этом сообщает СуперОмск . Сотрудники предприятия регулярно устраняют последствия нарушений правил пользования канализацией со стороны жильцов многоквартирных домов, которые сбрасывают в унитазы посторонние предметы и тем самым создают повышенную нагрузку на коммунальные службы.

По данным ресурсников, в ходе недавних работ во всех районах Омска из труб достали большое количество нерастворимых в воде отходов:

влажные салфетки и влажную туалетную бумагу;

различные средства личной гигиены;

кошачий наполнитель;

строительный мусор и прочие бытовые предметы.

В организации уточнили, что снимки сделаны по итогам чистки сетей по адресам: улица 1-я Станционная, 8/1, улица Завертяева, 31, улица Осовиахимовская, 157, улица Романенко, 10 и улица СибНИИСхоз, 2.

Угроза перекрытия трубопровода и прошлые случаи

В «Омскводоканале» пояснили, что подобные отходы не растворяются в воде, а сбиваются в плотные комки, блокирующие нормальный отток стоков и провоцирующие серьезные сбои в работе канализационной инфраструктуры. Наибольшую опасность представляет крупногабаритный мусор, способный полностью закупорить трубы.