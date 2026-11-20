Влажные салфетки, наполнитель и строймусор: что достали из труб в Омске
СуперОмск: в Омскводоканале показали интересные находки при очистке канализаций
Специалисты ресурсоснабжающей компании «Омскводоканал» продемонстрировали фотографии мусора, извлеченного бригадами при прочистке городских систем водоотведения за последние две недели, об этом сообщает СуперОмск. Сотрудники предприятия регулярно устраняют последствия нарушений правил пользования канализацией со стороны жильцов многоквартирных домов, которые сбрасывают в унитазы посторонние предметы и тем самым создают повышенную нагрузку на коммунальные службы.
По данным ресурсников, в ходе недавних работ во всех районах Омска из труб достали большое количество нерастворимых в воде отходов:
- влажные салфетки и влажную туалетную бумагу;
- различные средства личной гигиены;
- кошачий наполнитель;
- строительный мусор и прочие бытовые предметы.
В организации уточнили, что снимки сделаны по итогам чистки сетей по адресам: улица 1-я Станционная, 8/1, улица Завертяева, 31, улица Осовиахимовская, 157, улица Романенко, 10 и улица СибНИИСхоз, 2.
Угроза перекрытия трубопровода и прошлые случаи
В «Омскводоканале» пояснили, что подобные отходы не растворяются в воде, а сбиваются в плотные комки, блокирующие нормальный отток стоков и провоцирующие серьезные сбои в работе канализационной инфраструктуры. Наибольшую опасность представляет крупногабаритный мусор, способный полностью закупорить трубы.