Поток слабеет, пруд заболачивается: прокуратура взялась за проверку легендарного родника в Ульяновске

Ульяновская межрайонная природоохранная прокуратура начала проверку состояния Маришкиного родника в центре Ульяновска, на улице Федерации. Поводом стало обращение Общественной палаты региона, представители которой зафиксировали сокращение потока воды и заболачивание пруда, сообщает « Коммерсантъ-Волга » со ссылкой на ответ надзорного ведомства.

Председатель экологической комиссии Общественной палаты, советник губернатора Лев Левитас связывает ухудшение состояния родника со строительством многоквартирного дома рядом с особо охраняемой природной территорией: по его мнению, строительные работы могли повлиять на водоносные слои.

В региональном Минприроды отмечают, что установить причину снижения объема воды без дополнительных исследований невозможно, и ведомство попыталось предусмотреть средства на них в проекте бюджета 2027 года. В мэрии заявили, что при выдаче разрешения на строительство были представлены положительные заключения инженерных изысканий. Маришкин родник является памятником природы регионального значения с 1996 года и истоком реки Симбирки, его площадь составляет 1,03 га. Экологи намерены обсудить состояние территории на заседании профильной комиссии Общественной палаты с участием представителей Минприроды.