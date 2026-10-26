Циркадные ритмы: Ученые доказали вред постоянного света для здоровья печени

Специалисты Российского научного центра хирургии имени академика Б. В. Петровского разработали два новых показателя для оценки биологического старения печени и ее способности к регенерации. В ходе экспериментов на лабораторных животных исследовательская группа установила, что постоянное нарушение циркадных ритмов существенно ускоряет процессы старения органа. При этом применение гормона мелатонина позволило снизить негативные последствия и почти в шесть раз повысить показатели восстановительного потенциала тканей. Результаты работы российских специалистов опубликованы в международном научном журнале Biogerontology. Об этом сообщает информационное агентство ТАСС .

Исследователи Российского научного центра хирургии имени академика Б. В. Петровского предложили научному сообществу методику оценки возрастных изменений клеток печени и их способности к обновлению. Печень традиционно обладает высокой способностью к регенерации после повреждений, однако с возрастом данный потенциал естественным образом снижается. Новые диагностические маркеры позволяют фиксировать признаки снижения восстановительных функций органа на ранних стадиях.

Для изучения факторов, ускоряющих старение ткани, ученые провели серию экспериментов на лабораторных животных, помещенных в условия постоянного освещения. Выяснилось, что сбой естественных биологических ритмов приводит к увяданию регенеративных функций: клетки печени у подопытных особей значительно чаще приобретали признаки старения, а их способность к самовосстановлению стремительно падала.

Ключевую роль в защите органа от циркадных нарушений проявил мелатонин — гормон, синтезируемый организмом в темное время суток. У животных, получавших мелатонин в условиях непрерывного светового воздействия, параметры восстановительного потенциала печени оказались почти в шесть раз выше по сравнению с контрольной группой без гормональной поддержки. В перспективе данные показатели помогут разработать эффективные фармакологические методы сохранения здоровья печени при нарушениях сна и суточных ритмов.