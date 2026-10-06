Рейсовый автобус с 42 пассажирами врезался в грузовик в Новосибирской области: что известно

Рейсовый автобус попал в ДТП на трассе под Новосибирском, есть погибший

Общество

Рейсовый автобус Карасук — Новосибирск, по предварительным данным, совершил наезд на стоящий грузовой автомобиль. Один пассажир погиб, еще один пострадал, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Госавтоинспекции Новосибирской области.

ДТП произошло рано утром

Авария произошла около 05:00 по местному времени на 130-м км трассы К-17Р Новосибирск — Кочки — Павлодар.

Грузовой автомобиль, с которым столкнулся автобус, находился на полосе разгона. В салоне рейсового автобуса было 42 пассажира.

Один пассажир погиб

В результате ДТП погиб пассажир-мужчина примерно 25 лет. Еще один мужчина, на вид около 40 лет, был доставлен в районную больницу. Характер полученных им травм уточняется.

Личности погибшего и пострадавшего устанавливаются.

На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции. Все обстоятельства аварии устанавливаются.

Читайте также

«Мать превратила дом в ад». Жительницу Сахалина обвинили в истязании дочерей

«Мать превратила дом в ад». Жительницу Сахалина обвинили в истязании дочерей

Юрист напомнил россиянам о праве не впускать коммунальщиков

Юрист напомнил россиянам о праве не впускать коммунальщиков

Квитанции за зиму могут изменить цену аренды: что проверить до просмотра квартиры

«Консультация специалиста — в течение 14 дней». Лантратова уточнила сроки медпомощи по ОМС

«Консультация специалиста — в течение 14 дней». Лантратова уточнила сроки медпомощи по ОМС

Названа главная причина отказов россиянам при приеме на работу

Названа главная причина отказов россиянам при приеме на работу

«Забыть данные тяжело»: эксперт по безопасности ИИ назвал главную проблему нейросетей

«Забыть данные тяжело»: эксперт по безопасности ИИ назвал главную проблему нейросетей

В Павлово-Посадском округе взяли на контроль семь жалоб по ЖКХ: от затопленного подвала до подготовки к зиме

В Павлово-Посадском округе взяли на контроль семь жалоб по ЖКХ: от затопленного подвала до подготовки к зиме

Синоптик рассказала, когда в столичном регионе закончатся дожди

Синоптик рассказала, когда в столичном регионе закончатся дожди

«Оказал сопротивление полиции». Чеха оштрафовали за пикет на Красной площади

«Оказал сопротивление полиции». Чеха оштрафовали за пикет на Красной площади

Водителям раскрыли простой способ проверить качество бензина на АЗС

«Связь между всеми медведями мира». О каком «эффекте сотой обезьяны» рассказал зоолог?

«Связь между всеми медведями мира». О каком «эффекте сотой обезьяны» рассказал зоолог?

Бабье лето закончилось: синоптик раскрыла, что ждать от погоды до конца сентября

Бабье лето закончилось: синоптик раскрыла, что ждать от погоды до конца сентября

Добавьте mosregtoday.ru в избранное