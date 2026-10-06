Рейсовый автобус с 42 пассажирами врезался в грузовик в Новосибирской области: что известно
Рейсовый автобус попал в ДТП на трассе под Новосибирском, есть погибший
Рейсовый автобус Карасук — Новосибирск, по предварительным данным, совершил наезд на стоящий грузовой автомобиль. Один пассажир погиб, еще один пострадал, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Госавтоинспекции Новосибирской области.
ДТП произошло рано утром
Авария произошла около 05:00 по местному времени на 130-м км трассы К-17Р Новосибирск — Кочки — Павлодар.
Грузовой автомобиль, с которым столкнулся автобус, находился на полосе разгона. В салоне рейсового автобуса было 42 пассажира.
Один пассажир погиб
В результате ДТП погиб пассажир-мужчина примерно 25 лет. Еще один мужчина, на вид около 40 лет, был доставлен в районную больницу. Характер полученных им травм уточняется.
Личности погибшего и пострадавшего устанавливаются.
На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции. Все обстоятельства аварии устанавливаются.