Рейсовый автобус с 42 пассажирами врезался в грузовик в Новосибирской области: что известно

Рейсовый автобус Карасук — Новосибирск, по предварительным данным, совершил наезд на стоящий грузовой автомобиль. Один пассажир погиб, еще один пострадал, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Госавтоинспекции Новосибирской области.

ДТП произошло рано утром

Авария произошла около 05:00 по местному времени на 130-м км трассы К-17Р Новосибирск — Кочки — Павлодар.

Грузовой автомобиль, с которым столкнулся автобус, находился на полосе разгона. В салоне рейсового автобуса было 42 пассажира.

Один пассажир погиб

В результате ДТП погиб пассажир-мужчина примерно 25 лет. Еще один мужчина, на вид около 40 лет, был доставлен в районную больницу. Характер полученных им травм уточняется.

Личности погибшего и пострадавшего устанавливаются.

На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции. Все обстоятельства аварии устанавливаются.