Святой Зосима и пчелиная матка в посохе: как возник культ покровителя пасечников

В народной традиции святой Зосима Соловецкий почитается как покровитель пчел и пчеловодов. Согласно преданию, именно он принес на Русь пчелиную матку, спрятав ее в набалдашнике посоха. Вместе с преподобным Савватием Соловецким он считается заступником всех, кто занимается разведением пчел и сбором меда. Как сообщает портал « Пронедра », дни памяти этих святых — 30 апреля и 10 октября — в крестьянском календаре обозначали начало и завершение пчеловодческого сезона, а 2 октября 2026 года, в день Пчелиной девятины, пасечники по традиции готовят ульи к зиме.

Кто такой преподобный Зосима Соловецкий

Преподобный Зосима родился в начале XV века в селе Толвуя на берегу Онежского озера, в Новгородской земле. После кончины родителей он раздал имущество нуждающимся и принял монашеский постриг. В 1436 году вместе с иноком Германом Зосима отправился на пустынный Соловецкий остров в Белом море, где несколькими годами ранее подвизался преподобный Савватий. Там Зосима построил деревянную церковь в честь Преображения Господня и основал монастырь, став его первым игуменом.

Савватий и Зосима никогда не встречались при жизни — первый скончался до прибытия второго на остров. Однако в народном сознании их имена слились в неразрывную пару. Соловецкая обитель, основанная Зосимой, стала одним из главных духовных центров русского Севера, а самих святых начали почитать как чудотворцев и заступников. Официальная канонизация состоялась в 1547 году на Московском соборе.

Легенда о пчелиной матке в посохе

Связь Зосимы с пчелами не вытекает из его жития — документов о занятиях пчеловодством в Соловецком монастыре XV–XVI веков не найдено. Она возникла из народного предания, которое веками передавалось из уст в уста и закрепилось в крестьянском быту. Согласно самой распространенной версии, Зосима и Савватий по повелению Божьему отправились в дальние страны — по одним вариантам, в Египет, по другим — на Афон — и принесли оттуда пчелиную матку, спрятав ее в набалдашнике посоха. Архангел Гавриил, сопровождавший святых, сотворил чудо, после которого «вся сила пчелиная» пошла за ними. Когда местные жители обнаружили пропажу и бросились в погоню, Гавриил велел святым бросить посох у дороги — так преследователи ничего не нашли. Вернувшись на Русь, Зосима и Савватий выпустили пчел «от востока до запада во всю Российскую землю».

По другой версии, Зосима был изгнан из родной страны царем и пришел на Русь с пчелиной маткой в посохе. Люди, никогда не видевшие пчел, испугались и стали ругать святого. Тогда он снова спрятал матку в посох и ушел на Соловки, где начал успешно заниматься пчеловодством. Народная традиция приписывала Зосиме даже авторство книги о пасеке и пчелах — текста, который до нас не дошел, но упоминается в фольклорных записях.

Исследователи предлагают и более прагматичное объяснение. В XV–XVI веках на Руси происходил переход от бортевого пчеловодства — сбору меда в дуплах дикорастущих деревьев — к пасечному, с ульями на ограниченном участке. Скученность пчелиных семей на пасеке повышала риск заболеваний и массовой гибели насекомых. Психологическую поддержку в этот переходный период крестьяне искали у святых, и образ соловецких чудотворцев, основателей обители на суровом Севере, оказался как нельзя кстати. Возможно, повлияло и совпадение дат: 30 апреля — день выставления ульев из омшаника, 10 октября — день уборки их обратно на зиму. Между этими датами укладывался весь пчеловодческий сезон.

Иконы Зосимы и Савватия с ульями

С XVII–XVIII веков на Руси появились особые иконы, где Зосима и Савватий изображены на фоне пасеки с ульями. На некоторых образах в навершиях посохов святых видны крошечные пчелиные матки в сеточках — прямая иллюстрация народной легенды. Такие иконы ставили прямо на пасеке, перед ульями, а в домах пчеловодов они считались обязательной святыней. На Русском Севере сам улей с прикрепленной иконой соловецких чудотворцев называли «зосимой».

Над головами святых на этих иконах часто изображали образ Богородицы «Знамение» — отсылка к новгородской традиции, поскольку именно Новгород покровительствовал Соловецкой обители в первые века ее существования. Любопытно, что ульи на иконах по форме напоминают монастырские башни. Некоторые искусствоведы предполагают: возможно, при копировании образов башни Соловецкого монастыря наивными мастерами постепенно превратились в ульи, а легенда о пчелах возникла позже как объяснение непонятного изображения.

Пчелиная девятина и дни Зосимы в народном календаре

В народном календаре с именем Зосимы связаны несколько ключевых дат пчеловодческого года. 30 апреля, в день памяти преподобного Зосимы Соловецкого, ульи вывозили из омшаников на пасеку — считалось, что в этот день пчелы просыпаются от зимней спячки. Пасечники молились святому, иногда приглашали священника отслужить на пасеке молебен, освящали ульи святой водой и только потом открывали летки.

2 октября в народе отмечали Пчелиную девятину — девять дней, отведенных на подготовку пасеки к зиме. В этот день церковь вспоминает преподобного Зосиму Киликийского — пустынника IV века, жившего среди диких зверей и укрощавшего их силой веры. Его житие никак не связано с пчелами, но в народном сознании он слился с Соловецким тезкой и тоже стал «пчелиным заступником». Пчелиная девятина завершалась 10 октября — днем памяти Савватия Соловецкого, когда ульи окончательно убирали в омшаники. Говорили: «Трофим и Зосима — ульи в омшаник», «Улья в погреб ставь, праздник меда правь».

Как молились Зосиме пчеловоды и чему учили приметы

Пчеловодство на Руси считалось занятием для людей праведных. Пчела в народных представлениях — «Божья угодница», сотворенная самим Богом. Убить пчелу считалось грехом, а укус воспринимался как знак: стало быть, ужаленный — человек дурной. Крестьяне верили, что к злому и неправедному пчелы не прививаются, а к доброй душе и чужая пчела роем прививается. Перед началом сезона служили молебны Зосиме и Савватию, а первый мед и воск обязательно приносили в храм для освещения.

Народные пословицы закрепили роль соловецких святых в пчеловодческом быту. Одной из самых известных поговорок была: «Без Бога — не до порога, а без Зосимы-Савватия — не до улья». Также говорили: «Что у пчелы в соту — то Зосима-Савватий дал» и «Рой роится — Зосима-Савватий веселится». Эти поговорки передавались из поколения в поколение, и даже сегодня многие пасечники начинают сезон с молитвы перед иконой соловецких чудотворцев. Традиция освящения пасеки сохраняется и в наши дни: священник служит молебен и окропляет ульи святой водой, а пчеловод просит о благополучии пчелиных семей и добром медосборе.