Правительство РФ рассмотрит законопроект о выдворении мигрантов из страны за приставание к гражданам

Проект этого документа уже направлен в кабинет министров. В нем указано, что Административный кодекс РФ надо дополнить – внести в статью о мелком хулиганстве пункт об обязательной депортации тех иностранцев либо лиц без гражданства, которые признаны в оскорбительном приставании к людям.

«Административное выдворение осужденных иностранных граждан послужит важным сигналом о том, что подобное поведение недопустимо», - заявил сам депутат журналистам ТАСС.

Помимо этого наказание дополнят штрафом в размере 4-5 тысяч рублей.