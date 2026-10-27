Праворульный «малыш» из Японии против LADA: что получится дешевле и что важно учесть

Во Владивостоке предлагают привезти из Японии праворульный Suzuki Hustler 2024 года без пробега за ₽880000 — это дешевле самой доступной LADA Granta с кондиционером, которая по прайсу стоит ₽1068000. Об этом пишут « Автоновости дня » со ссылкой на объявление на классифайде.

При этом итоговая цена таких машин почти никогда не фиксируется заранее: она зависит от курса валют на день сделки, расходов на логистику, таможенного оформления, утильсбора и других факторов.

Указанный Hustler оснащен мягко-гибридной установкой: 0,7-литровый бензиновый атмосферник мощностью 49 л. с., вариатор и электрический стартер-генератор, помогающий при старте и разгоне и рекуперирующий энергию при торможении. В смешанном цикле расход составляет 3,5–4,2 л на 100 км. Привод полный по схеме Suzuki Allgrip — с электромагнитной муфтой на задней оси; в обычных условиях машина едет на переднем приводе, а при пробуксовке муфта подключает заднюю ось и плавно распределяет тягу. Для бездорожья такая схема не предназначена, но улучшает проходимость на снегу, мокрой траве и рыхлом грунте. Судя по фото, в оснащение входят мультимедиа с крупным дисплеем, однозонный климат-контроль, электростеклоподъемники всех дверей, обогревы заднего стекла и сидений, круиз-контроль с ограничителем скорости и мультифункциональный руль.