Работа на себя: аналитики узнали, как подмосковные самозанятые ищут заказы
REGIONS: заложить ₽9,6 тыс. на рекламу в месяц решили подмосковные самозанятые
Для 12% жителей Московской области самозанятость стала главным источником дохода, а еще 26% используют ее как постоянную или периодическую подработку. Согласно исследованию «Авито Промо», более половины (52%) предпринимателей применяют платное продвижение, выделяя на рекламу в среднем ₽9,6 тыс. в месяц. Самым результативным каналом привлечения клиентов стали классифайды и площадки электронной коммерции — они приносят реальные заказы 36% респондентов. При этом 53% самозанятых предпочитают вести рекламные кампании самостоятельно. Об этом сообщает портал REGIONS.
Ключевые сферы деятельности и экономика продвижения
- Популярные ниши среди самозанятых:
- Ремонт, строительство и бытовые услуги — 14%;
- Производство медиаконтента (фото, видео) — 13%;
- Грузоперевозки и курьерская доставка — 11%;
- Сфера красоты и ухода — 11%;
- Репетиторство и дизайн/рукоделие — по 10%.
- Каналы продвижения и лидогенерация:
- Площадки e-commerce: выбирают 39% опрошенных (36% получают оттуда основные заказы);
- Мессенджеры: задействуют 30% (28% получают заказы);
- Поисковые системы и соцсети: используют по 26% (по 24% получают заказы).
- Бюджеты и управление рекламой:
- Средний рекламный бюджет: ₽9,6 тыс. в месяц;
- Распределение трат: ₽5–10 тыс. закладывают 27% респондентов; ₽1–5 тыс. — 24%; ₽10–20 тыс. — 19%; более ₽20 тыс. — 10%;
- Кто ведет рекламу: 53% настраивают продвижение сами, 28% привлекают фрилансеров, 16% обращаются в профильные агентства.