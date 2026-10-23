Работа на себя: аналитики узнали, как подмосковные самозанятые ищут заказы

REGIONS: заложить ₽9,6 тыс. на рекламу в месяц решили подмосковные самозанятые

Общество

Для 12% жителей Московской области самозанятость стала главным источником дохода, а еще 26% используют ее как постоянную или периодическую подработку. Согласно исследованию «Авито Промо», более половины (52%) предпринимателей применяют платное продвижение, выделяя на рекламу в среднем ₽9,6 тыс. в месяц. Самым результативным каналом привлечения клиентов стали классифайды и площадки электронной коммерции — они приносят реальные заказы 36% респондентов. При этом 53% самозанятых предпочитают вести рекламные кампании самостоятельно. Об этом сообщает портал REGIONS.

Ключевые сферы деятельности и экономика продвижения

  • Популярные ниши среди самозанятых:
    • Ремонт, строительство и бытовые услуги — 14%;
    • Производство медиаконтента (фото, видео) — 13%;
    • Грузоперевозки и курьерская доставка — 11%;
    • Сфера красоты и ухода — 11%;
    • Репетиторство и дизайн/рукоделие — по 10%.
  • Каналы продвижения и лидогенерация:
    • Площадки e-commerce: выбирают 39% опрошенных (36% получают оттуда основные заказы);
    • Мессенджеры: задействуют 30% (28% получают заказы);
    • Поисковые системы и соцсети: используют по 26% (по 24% получают заказы).
  • Бюджеты и управление рекламой:
    • Средний рекламный бюджет: ₽9,6 тыс. в месяц;
    • Распределение трат: ₽5–10 тыс. закладывают 27% респондентов; ₽1–5 тыс. — 24%; ₽10–20 тыс. — 19%; более ₽20 тыс. — 10%;
    • Кто ведет рекламу: 53% настраивают продвижение сами, 28% привлекают фрилансеров, 16% обращаются в профильные агентства.

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