Работа на себя: аналитики узнали, как подмосковные самозанятые ищут заказы

Для 12% жителей Московской области самозанятость стала главным источником дохода, а еще 26% используют ее как постоянную или периодическую подработку. Согласно исследованию «Авито Промо», более половины (52%) предпринимателей применяют платное продвижение, выделяя на рекламу в среднем ₽9,6 тыс. в месяц. Самым результативным каналом привлечения клиентов стали классифайды и площадки электронной коммерции — они приносят реальные заказы 36% респондентов. При этом 53% самозанятых предпочитают вести рекламные кампании самостоятельно. Об этом сообщает портал REGIONS.