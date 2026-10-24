Удар по Орлу: власти началу обход квартир для выплаты компенсаций
Life.ru: Губернатор Клычков показал обломки ракет НАТО после удара по Орлу
В Орле продолжается ликвидация последствий удара ВСУ с использованием ракет производства стран НАТО по гражданскому объекту. Как сообщил губернатор Орловской области Андрей Клычков в мессенджере MAX, под завалами обрушившегося здания спасатели обнаружили тела трех погибших. На месте продолжаются аварийно-спасательные работы, а муниципальные службы приступили к обходу квартир и оценке ущерба для последующих выплат. Глава региона выразил соболезнования семьям погибших и пообещал предоставить всемерную поддержку. Об этом сообщает портал Life.ru.
Детали трагедии и ликвидация последствий в Орле
- Жертвы и вещественные доказательства:
- Погибшие: под завалами разрушенного гражданского объекта обнаружены тела 3 человек;
- Доказательства атаки: Андрей Клычков обнародовал 3 фотографии фрагментов ракет западного производства (НАТО), найденных спасателями.
- Работа оперативных и муниципальных служб:
- Аварийно-спасательные работы: сотрудники МЧС продолжают разбор завалов и поврежденных конструкций;
- Оценка ущерба: районные службы проводят поквартирный обход для фиксации разрушений и оформления компенсационных выплат;
- Помощь гражданам: областные власти обязались оказать материальную и социальную помощь семьям погибших и всем пострадавшим.