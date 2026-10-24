Удар по Орлу: власти началу обход квартир для выплаты компенсаций

В Орле продолжается ликвидация последствий удара ВСУ с использованием ракет производства стран НАТО по гражданскому объекту. Как сообщил губернатор Орловской области Андрей Клычков в мессенджере MAX, под завалами обрушившегося здания спасатели обнаружили тела трех погибших. На месте продолжаются аварийно-спасательные работы, а муниципальные службы приступили к обходу квартир и оценке ущерба для последующих выплат. Глава региона выразил соболезнования семьям погибших и пообещал предоставить всемерную поддержку. Об этом сообщает портал Life.ru.