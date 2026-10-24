Угроза с воздуха: Силы ПВО продолжают отражать налет БПЛА на Омскую область

Life.ru: Беспилотники достигли северного промузла Омска в ходе атаки

Общество

В Омской области продолжается ликвидация последствий воздушной атаки. Как сообщил губернатор региона Виталий Хоценко, средства противовоздушной обороны Министерства обороны РФ отражают налет беспилотников. Несколько аппаратов достигли территории северного промышленного узла Омска, где в настоящее время работают экстренные службы. Ранее в регионе вводился режим беспилотной опасности, звучали сирены, а местный аэропорт временно ограничивал прием и отправку рейсов. Об этом сообщает портал Life.ru.

Ход отражения атаки и оперативная обстановка

  • Отражение налета и последствия:
    • Работа ПВО: расчеты министерства обороны ведут перехват воздушных целей над регионом;
    • Промышленный узел: зафиксировано достижение беспилотниками северного промузла Омска, на месте развернуты оперативные службы;
    • Меры безопасности: все экстренные ведомства переведены в режим повышенной готовности.
  • Транспорт и ограничения:
    • Авиаузел: работа аэропорта Омска временно приостанавливалась из-за угрозы безопасности;
    • Связь и оповещение: в регионе фиксировались локальные ограничения мобильного интернета, жителей призывают сообщать о ЧП по номеру 112.

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