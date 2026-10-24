Угроза с воздуха: Силы ПВО продолжают отражать налет БПЛА на Омскую область

В Омской области продолжается ликвидация последствий воздушной атаки. Как сообщил губернатор региона Виталий Хоценко, средства противовоздушной обороны Министерства обороны РФ отражают налет беспилотников. Несколько аппаратов достигли территории северного промышленного узла Омска, где в настоящее время работают экстренные службы. Ранее в регионе вводился режим беспилотной опасности, звучали сирены, а местный аэропорт временно ограничивал прием и отправку рейсов. Об этом сообщает портал Life.ru.