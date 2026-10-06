Спрос на подготовку к ЕГЭ по физике почти удвоился за год

«Фоксфорд»: спрос на репетиторов по физике вырос почти вдвое

Общество

Российские абитуриенты стали заметно чаще обращаться за дополнительными занятиями по физике при подготовке к ЕГЭ. Об этом сообщили представители образовательных сервисов «Фоксфорд» и «Репетитор.ру» Агентству городских новостей «Москва».

В «Фоксфорде» за последний год спрос на подготовку к экзамену по физике увеличился почти в два раза. Одновременно средняя стоимость занятий выросла на 7–8%, сообщила руководитель направления дополнительного образования компании Юлия Батькаева.

На «Репетитор.ру» доля запросов на подготовку к ЕГЭ по физике за год прибавила около 22%. Гендиректор сервиса Анатолий Жислин отметил, что этот показатель лучше отражает динамику спроса, поскольку абсолютное число обращений зависит в том числе от расходов компании на продвижение.

Стоимость занятий также увеличилась и зависит от квалификации преподавателя. У начинающих репетиторов, включая студентов, урок может стоить от 1 тыс. рублей, а у опытных специалистов — доходить до 5 тыс. рублей.

Ранее сообщалось, что соцсети — главная угроза для детей, но ограничивают их лишь 23% родителей.

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