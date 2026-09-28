В Атепцеве завершился четвертый симпозиум скульпторов

В Атепцеве завершился ежегодный симпозиум скульпторов, который уже четвертый год подряд проходит на территории парк-отеля «Благоречье». Это мероприятие стало своеобразной визитной карточкой места: гости отеля могут не просто увидеть готовые работы, но и наблюдать за тем, как из камня или дерева рождается образ, а замысел постепенно обретает форму. В этом году симпозиум финишировал 26 сентября.

Две недели мастера работали прямо в парке, на глазах у посетителей. Сюда приходили семьи с детьми, и скульпторы охотно делились своими идеями, рассказывали о замыслах и о том, как взаимодействуют с материалом. Такая открытость превращала обычную прогулку в живое знакомство с искусством.

«Рождение этих скульптур происходит на глазах у людей», – так генеральный директор холдинговой компании «Элинар» Игорь Куимов обозначил одну из главных идей симпозиума. Задача проекта – сделать искусство ближе и понятнее жителям Атепцева и всего Наро-Фоминского округа.

Тема этого года — «Материнство, детство и семья». Она объединила работы разных авторов. Среди них — «Атепцевская Мадонна» Даниила Гельдермана, скульптора из Екатеринбурга. Впервые в симпозиуме принял участие Илья Потанин, молодой мастер из Сургута. Он представил композицию «Равновесие».

«Важно вынести скульптуру из мастерской туда, где ее увидит обычный человек. Произведения, которые появляются в общественном пространстве, порой становятся первой и единственной встречей человека с этим видом искусства», – говорит Илья.

Пока все созданные работы остаются на территории парк-отеля. Однако в дальнейшем некоторые из них могут занять место в общественных пространствах Атепцева. Так скульптуры продолжат свою жизнь уже за пределами парка — и станут частью городской среды, доступной каждому.