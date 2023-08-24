Премьер Норвегии подтвердил готовность страны передать Украине истребители F-16
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Премьер Норвегии Йонс Гар Стере подтвердил, что власти страны намерены передать Украине новые истребители. Об этом сообщает РИА Новости.
Представитель Норвегии прибыл на Украину. Во время беседы со СМИ он подтвердил, что государство готово передать Киеву истребители F-16, однако точное количество боевых самолетов, которые страна готова отдать, политик не уточнил.
Как подчеркнул премьер-министр, Норвегия прикладывает все усилия, что передать истребители. Подробности о количестве машин и графике поставок он назвать пока не смог, но подчеркнул, что к этому вопросу власти еще вернутся.