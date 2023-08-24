Премьер Норвегии подтвердил готовность страны передать Украине истребители F-16

Представитель Норвегии прибыл на Украину. Во время беседы со СМИ он подтвердил, что государство готово передать Киеву истребители F-16, однако точное количество боевых самолетов, которые страна готова отдать, политик не уточнил.

Как подчеркнул премьер-министр, Норвегия прикладывает все усилия, что передать истребители. Подробности о количестве машин и графике поставок он назвать пока не смог, но подчеркнул, что к этому вопросу власти еще вернутся.