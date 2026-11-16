«Преображает» или «нет разницы»? Как игроки оценили RTX-мод для Dark Souls

Для оригинальной Dark Souls выпустили модификацию с RTX Remix, которая добавляет трассировку пути. Об этом сообщают создатели мода. Модификация использует собственные ресурсы игры для создания новых текстур с физически корректным рендерингом и улучшения освещения, а также повышает частоту кадров, меняет отображение воды и добавляет новые эффекты. Помимо этого мод поддерживает DLSS 5 NR и экспериментальную поддержку HDR10.

Создатели отметили, что текущая версия не поддерживается в Dark Souls Remastered. Версия не окончательная: в будущем в нее планируют вносить улучшения.

После демонстрации геймплея с RTX Remix между геймерами в комментариях разгорелись споры. Одни отмечают, что модификация действительно преображает Dark Souls, другие же не заметили особой разницы в освещении и плавности игрового процесса. Таким образом, по реакции аудитории, технически продвинутый мод пока разделил игроков: часть видит в нем заметное обновление картинки, часть считает изменения неочевидными.