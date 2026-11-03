Отказ от квартиры мечты: девелопер назвал главные причины переезда жителей столицы

Для большинства москвичей смена района — это не спонтанный порыв, а холодный расчет, где главными переменными выступают время и квадратные метры. Совладелец Группы «Родина» Антон Винер в беседе с NEWS.ru раскрыл портрет типичного переезжающего: чаще всего горожане задумываются о смене места жительства, чтобы сократить часы, убитые в дороге до работы, и получить более качественное жилье.

По его словам, при этом выбор конкретной локации сегодня диктуется не только престижем, но и наличием под боком всей необходимой инфраструктуры.

Эксперт добавил, что цифры показывают, что столица находится в состоянии постоянной внутренней миграции. В течение ближайшего года сменить место жительства намерены 10% опрошенных, еще 14% планируют переезд через два-три года. Почти половина жителей — 40% — допускают смену района, но пока не определились со сроками, и лишь 36% твердо намерены остаться на своих местах. Главным стимулом выступает желание улучшить повседневную среду: 58% респондентов хотят жить в более комфортном районе, а для 42% ключевым аргументом становится возможность тратить меньше времени на путь до офиса. Ровно столько же горожан не готовы жертвовать удобством и ищут районы с развитой социальной и коммерческой инфраструктурой.

Однако мечты о новой квартире часто разбиваются о финансовую реальность. Главным препятствием для переезда остается высокая стоимость жилья, которая останавливает 54% опрошенных. На втором месте — психологический барьер: 46% респондентов не хотят менять привычный образ жизни, а 40% испытывают сильную привязанность к своему текущему району. Москвичи тщательно взвешивают, насколько новое место позволит им оптимизировать быт — тратить меньше времени на дорогу, пользоваться услугами в шаговой доступности и в итоге получить более качественную городскую среду.

Ранее сообщалось, что московская молодежь массово отказывается от покупки жилья в пользу аренды.