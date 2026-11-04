Сервисы доставки призвали развивать инфраструктуру при ужесточении правил для курьеров

Сервисы доставки продуктов поддержали меры по повышению безопасности дорожного движения, но отметили необходимость развивать городскую инфраструктуру при введении новых ограничений для курьеров и пользователей кикшеринга. Об этом Агентству городских новостей « Москва » сообщили в пресс-службах сервисов доставки продуктов.

В «Самокате» сообщили, что регулярно напоминают курьерам о соблюдении ПДД, скоростного режима и уважительном отношении к другим участникам движения. В компании считают, что изменения правил должны сопровождаться развитием инфраструктуры.

Представители сервисов доставки «Яндекса» назвали уточнение ПДД закономерным шагом на фоне развития отрасли, однако отметили, что отдельные положения инициативы требуют дополнительной проработки.

В «Купере» также поддержали меры по повышению безопасности, подчеркнув важность защиты пешеходов и самих курьеров. При этом в компании указали на риски движения электровелосипедов по проезжей части из-за разницы в скорости транспортных потоков. Для снижения опасности там предложили развивать сеть велополос и велодорожек с учетом особенностей регионов.

Ранее сообщалось, как мошенники используют индексацию зарплат.