Металлический шар нашли на берегу тайского острова: туристов предупредили об опасности
Thaiger: в Таиланде обнаружили неизвестный металлический шар
Фото: [«Подмосковье сегодня»/Илья Попов]
Необычный металлический шар неизвестного происхождения обнаружили на берегу острова Ко Май Пхай в Таиланде. Предмет, внешне напоминающий фрагмент космического аппарата, заметили 1 ноября смотрители национального заповедника Хат Ноппхарат Тара — Му Ко Пхи Пхи. Местные жители предположили, что находка может оказаться космическим мусором, однако специалисты пока не подтвердили эту версию. Об обнаружении объекта сообщил тайский портал Thaiger.
Для изучения металлического шара на остров направили научно-исследовательскую группу Тайского агентства геоинформатики и космических исследований. Специалистам предстоит установить происхождение предмета и выяснить, действительно ли он связан с космической техникой. Результаты анализа обещают обнародовать после завершения экспедиции. Пока неизвестно, откуда объект мог попасть на остров и представляет ли он непосредственную опасность.
Местные власти рекомендовали жителям и туристам соблюдать осторожность при обнаружении подобных предметов. Неопознанные металлические конструкции, которые могут быть фрагментами космического оборудования, не следует трогать, переносить или пытаться самостоятельно разобрать. Предупреждение связано с возможным присутствием опасных химических веществ. До получения результатов экспертизы происхождение найденного шара остается загадкой.