Металлический шар нашли на берегу тайского острова: туристов предупредили об опасности

Необычный металлический шар неизвестного происхождения обнаружили на берегу острова Ко Май Пхай в Таиланде. Предмет, внешне напоминающий фрагмент космического аппарата, заметили 1 ноября смотрители национального заповедника Хат Ноппхарат Тара — Му Ко Пхи Пхи. Местные жители предположили, что находка может оказаться космическим мусором, однако специалисты пока не подтвердили эту версию. Об обнаружении объекта сообщил тайский портал Thaiger .

Для изучения металлического шара на остров направили научно-исследовательскую группу Тайского агентства геоинформатики и космических исследований. Специалистам предстоит установить происхождение предмета и выяснить, действительно ли он связан с космической техникой. Результаты анализа обещают обнародовать после завершения экспедиции. Пока неизвестно, откуда объект мог попасть на остров и представляет ли он непосредственную опасность.

Местные власти рекомендовали жителям и туристам соблюдать осторожность при обнаружении подобных предметов. Неопознанные металлические конструкции, которые могут быть фрагментами космического оборудования, не следует трогать, переносить или пытаться самостоятельно разобрать. Предупреждение связано с возможным присутствием опасных химических веществ. До получения результатов экспертизы происхождение найденного шара остается загадкой.