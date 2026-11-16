Платки, гжель и одежда для мам: шесть проектов из Подмосковья попали в топ-100 «Креативного кода»

Шесть проектов из Подмосковья вошли в топ-100 национальной программы «Креативный код. Россия»: эксперты отобрали их из 2,5 тыс. заявок со всей страны — от Калининграда до Владивостока. Об этом сообщает REGIONS . В список попали проекты из Мытищ, Сергиева Посада, Клина, Фрязина, Истры и Красногорска.

Среди финалистов — бренд OLYLO художницы Ольги Аганиной из Мытищ (платки и одежда из натуральных материалов с авторскими акварельными принтами), студия «Глиняная Сказка» керамиста Ольги Влодзяновской из Сергиева Посада (фарфор с ручной росписью), предметы декора из стекла «Фабли» из Клина, украшения ручной работы с керамическими элементами в стиле гжель IRINA PANE из Фрязина, скульптуры и малые архитектурные формы из архитектурного бетона Артема Гнедкова из Истры, а также функциональная одежда для женщин в послеродовой период FOURTH TRIMESTER из Красногорска.

Финалисты представили проекты в Санкт-Петербурге на Днях креативной экономики и через «Биржу коллабораций» получили доступ к партнерствам с крупным бизнесом; сопровождением подмосковных участников занимался областной центр «Мой бизнес». По числу заявок на углубленный трек регион вошел в группу лидеров страны — сразу после Санкт-Петербурга, Башкортостана, Москвы и Югры. Всего в креативных индустриях Подмосковья работают более 60 тыс. компаний и самозанятых, а их выручка за 2025 год превысила ₽350 млрд — почти на 17% больше, чем годом ранее.