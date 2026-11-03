Освещение, ЖКХ и дороги: что обсудили в Общественной палате Городского округа Пушкинский

В понедельник, 2 ноября, прошло второе заседание Общественной палаты Городского округа Пушкинский, на котором присутствовал глава округа Максим Красноцветов. Собравшиеся обсудили итоги работы за последние несколько месяцев, а также представили план задач на предстоящую трехлетку. Об этом сообщили в администрации округа.

В состав Общественной палаты вошли 45 активных и неравнодушных жителей Пушкинского. Они принимают самое активное участие в развитии округа: проводят уроки мужества в школах, участвуют в гуманитарных акциях в поддержку участников СВО, занимаются организацией спортивных и культурных мероприятий. Но, пожалуй, главная задача палаты — помощь жителям в решении конкретных вопросов.



На совещании народные представители озвучили целый ряд обращений от пушкинцев. Они касались наружного освещения, тарифов на теплоэнергию, работы ЖКХ, состояния дорог и общественного транспорта.



В завершение каждому члену Общественной палаты вручили соответствующее удостоверение. Теперь народным представителям совместно с окружной администрацией предстоит и далее решать важнейшие для округа задачи, в том числе проверять добросовестность подрядчиков, осуществлять контроль за работой управляющих компаний, учреждений и служб, оказывать поддержку добровольческим инициативам и делать Городской округ Пушкинский комфортнее и безопаснее.